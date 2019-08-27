【東京美食】人氣梳乎厘班戟店Top10　幸福Pancake只屈居第三位

香港近年開了不少日本過江龍的Pancake店，不論是Gram、FLIPPER'S，還是幸福班戟，全部都大排長龍。其實，日本也有不少Pancake名店，本篇將為大家推介東京最人氣，而且就連日本人都熱捧的10間Pancake店，打算「回鄉下」旅遊記得bookmark去試。

日本Pancake店眾多，以日式製法的空氣感梳乎厘班戟最受港人喜愛，而日本知名美食網retty更公布2019最受食客喜愛的Pancake店排名，現在一起看看現時東京最具人氣的Pancake店吧！

【1】茶香

這間超強人氣店「茶香」位於較遠的北千住，但可以說是東京無人不識的人氣pancake店，在日本美食網retty更被票選為東京必吃的No.1班戟，每天都有大量日本人排隊光顧，平均要等5小時先可以吃到，建議大家先在網上預約，及選擇平日去。店內的pancake厚重鬆軟，招牌「星」pancake是焦糖香蕉口味，配上北海道的忌簾，入口即溶的口感，令吃過的朋友都大讚！

茶香 地址：東京都足立區千住1-24-8 營業時間：11:00-售完（星期一、二休息） 網址︰https://coffee-chaka.jimdo.com

【2】MICASADECO&CAFE神宮前

發源於大阪的MICASADECO&CAFÉ，在原宿神宮前也可以吃到，必食推介 Ricotta Cheese Pancake，口感輕柔鬆軟又帶有少少濕潤，淡淡芝士香及牛油鹹香，配上新鮮忌廉同楓糖漿，而且吃後不覺得膩，而Micasadeco & Cafe早前亦宣布即將在香港開設首間海外分店，令不少港人超期待。

MICASADECO&CAFE神宮前 地址：東京都澀谷區神宮前6-16-5 HOLON III 2F 營業時間：10:00-18:00（L.O17:00） 網址：http://micasadecoandcafe.com/

【3】表參道-幸福Pancake

幸福Pancake（A HAPPY PANCAKE）雖然已經登陸香港，但長期排長龍兼一早售罄，店舖發跡於日本原宿表參道，作為總店人氣依然強勁，成功穩佔第三位，店內的梳乎厘即叫即製，空氣感十足，班戟香軟鬆化，口感綿密而且吃後不會有油膩感覺，連日本人都大愛。

表參道-幸福Pancake 地址: 東京都涉谷區神宮前4-30-3 東急プラザ表參道原宿7F 營業時間： 星期一至五 10:30-20:30（L.O19:40）；星期六至日 10:00-20:30（L.O19:40） 電話：03-3462-6666

【4】澀谷-幸福Pancake

日本知名Pancake店「幸せのパンケーキ A Happy Pancake」，在日本只有短短四年歷史，全國已有24家分店，幾乎每家店都大排長龍，曾創下全國分店一天共售出超過25,000份班戟的紀錄！而位於便利的澀谷分店亦成功獲得第4位。

澀谷-幸福Pancake 地址: 東京都 渋谷区 神宮前 4-9-3 (清原ビル B1F) 營業時間： 星期一至五 10:30-20:30（L.O19:40）；星期六至日 10:00-20:30（L.O19:40） 電話：03-3746-8888

【5】le temps calme

東京地道小店LE TEMPS CALME，店內除了主打班戟，亦提供一系列食物及飲品，店內用餐環境舒適，招牌的櫻桃pancake，鋪滿果肉再加上一層鮮奶油再淋上蜂蜜，入口香甜軟滑。

le temps calme 地址：東京都葛飾区亀有4-25-6 營業時間：星期日至五09:00-18:00；星期六0900-21:00 電話：03-6662-9721

【6】eggg Cafe小平本店

位於東京小平市的eggg Cafe本身是農場，以自然的方法飼養雞隻，生產出蛋味濃郁的健康的雞蛋。除了出售自家產的雞蛋「幸福雞蛋」(幸せたまご)，店家亦設有eggg cafe，提供多款雞蛋料理，其中以以「流心焦糖布甸PANCAKE」最具人氣，外脆內軟中間再夾有半溶的吉士忌廉，鬆軟的口感和濃濃的蛋香，令人吃不停口。

eggg cafe小平本店 地址：東京都小平市鈴木町1丁目466番地16號 營業時間：平日11:00-21:00；假日0900-10:30 電話：042-321-6999

【7】 eggg café國分寺店

國分寺店是eggg Café的分店，憑便宜又好食，成功俘虜一眾班戟迷，店內合共有4款梳乎厘班戟供客人選擇，包括流心梳乎厘班戟（500円，港幣約35元）、流心焦糖燉蛋梳乎厘班戟（650円，港幣約46元）、原味梳乎厘班戟（500円）以及和風梳乎厘班戟（650円）。客人更可依照個人喜好添加配料，如忌廉、雪糕等等，價格親民！

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eggg café國分寺店 地址：185-0012東京都國分寺市本町二丁目12-4 3F 電話：042-312-4012 營業時間：星期一、三至五 11：00am - 7:00pm、逢星期二休息 網址：http://www.eggg.jp/

【8】The Original PANCAKE HOUSE

來自美國的人氣鬆餅店The Original PANCAKE HOUSE，店舖提供梳乎厘pancake、流心pancake，必試店招牌Dutch Baby，曾獲多家多媒體報道，質素有保證。

The Original PANCAKE HOUSE 地址：東京都新宿区新宿3丁目38番1号（ルミネエスト7F） 營業時間：星期一至五 11:00-23:00 (L.O 22:00) 星期六、日及假期 11:00-22:30 (L.O 21:30） 網址：http://www.pancake-house.jp/

【9】RAINBOW PANCAKE

開業多年仍然大排長龍的RAINBOW PANCAKE，即使歷經多年人氣都從未間斷過，店內人氣No.1是夏威夷堅果醬梳乎厘pancake，蓋上一層特製的香醇雪白牛奶醬，再配上粒粒夏威夷堅果醬，口感非常豐富。

RAINBOW PANCAKE 地址：東京都渋谷区神宮前4-28-4 營業時間：10:00-18:00（17:00L.O），星期二休息 電話：03-6434-0466

【10】吉祥寺-幸福Pancake

香港作為幸福Pancake（A HAPPY PANCAKE）的首間海外店，的確非常榮幸，幸福Pancake用料講究，選取世界級的紐西蘭 Manuka 蜂蜜、北海道的奶油、奈良田中牧場的有機雞蛋，堅持不加入任何添加劑，而且即叫即製， 最少 20 分鐘的等待時間，才可品嚐到3cm厚度的鬆軟美味，令人吃上會感到幸福的滋味，就連日本人都大愛。