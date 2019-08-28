【靜岡】櫻桃小丸子神社限定活動　買御守護身符　粉絲必去之選

雖然《櫻桃小丸子》作者櫻桃子（さくらももこ）已經逝世一周年，但小丸子的魅力依然，在作者過世後一年內，櫻桃小丸子樂園有超過20萬名遊客入場，而櫻桃小丸子樂園為了感謝粉絲的支持，將在9月至11月舉辦「小丸子神社」限定活動，場內有珍貴的原畫及神社主題的商品，更可以收集御朱印，購買可愛的御守護身符，喜歡小丸子的朋友不要錯過！

靜岡「小丸子神社」將於於9月至11月舉行限定活動。（來源：S-Pulse Dream Plaza）

櫻桃小丸子樂園位於清水港旁邊的百貨商場S-Pulse dream plaza內，已有約20年歷史，向來有小丸子博物館之稱，場內將動畫的情景重現，如三年四班的教室、櫻家、神社等區域，而為了延續2019年1月舉辦過的「櫻桃子感謝會」，小丸子樂園以櫻桃子老師最愛的神社為主題，舉辨限定活動，入場朋友可看到櫻桃小丸子的原畫與複製畫，首10,000名入場粉絲更可以免費獲得「櫻桃小丸子神社」主題的明信片。

入場朋友可以到小丸子神社求籤，籤文樣式可愛，是否靈驗已不是重點，作為神社，現場有小丸子圖案的「御朱印」，以及推出小丸子主題的「朱印帳」，粉絲更可以買到可愛的小丸子御守護身符，或是在小丸子繪馬上寫下心願，喜歡收集御朱印和御守護身符的朋友不要錯過！



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