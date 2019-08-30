【沖繩】本島、石垣島各有千秋　放空、chur盡玩夠該選哪一個？

剛寫完石垣的遊記，在開始關島親子遊的遊記之前，還想寫一篇有關沖繩本島及石垣的！話說石垣雖然是沖繩縣的其中一個外島，跟沖繩本島有很相似的文化和氣息，但又好像有點不一樣。

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沖繩的本島，就像是個小城市，一個讓人很放鬆的小城市，島民們無論樣子跟性格都跟日本本島的日本人有不一樣的風格，感覺比較隨意悠閒，可能是跟曾經的美國統治琉球時期（即沖繩）有關。所以，如果到沖繩本島的話，美國村是不能不去啊。至於石垣，作為沖繩縣的外島，則是比較原始的島國風情，比沖繩本島更加樸實，到處都是家庭式的小店舖。

食物方面，沖繩麵是到處可見的！但來到石垣之後卻發現石垣的八重山拉麵是不一樣的味道——八重山拉麵有點酒竹香味，而湯底吃起來更淡。而且每到一家餐廳，都有他們自家製的辣椒泡盛（一定要試！超好吃！）。而在石垣島，當然要吃當地的石垣牛，至於沖繩本島，則可以同時試一下「阿古豬」（agu豬）。不知何故，我們在石垣好像很少見到美味的阿古豬（agu豬）呢。

石垣牛。（作者提供）

至於景點跟活動，石垣的部分，我會說主要都是跳島遊，還有浮潛等水上活動，當然還有水清沙幼的海灘！我覺得最好的活動是放空（根本不是什麼活動），但石垣的氣息真的很適合放空，看海吹風。沖繩本島的活動則是超級豐富的，由outlet購物到潛水，到參觀歷史遺跡、水族館都有，一定不會悶。個人非常推薦參加吹製玻璃體驗還有參觀沖繩啤酒廠。

沖繩的景點設施較完整，想走一個完整的旅行行程可選沖繩，石垣較適合慢步調的渡假。（作者提供）

至於outlet，對於我這個購物狂來說也是必去，雖然比起日本的其他outlet，款式不是最新，品牌也不是最多，但也足夠逛個大半天，買「一袋二袋」離開也不是難事！還有潛水體驗，浮潛體驗等等，每天都可以過得很忙！這裏有更多沖繩自由行的景點和活動，另外還有飯店推介，可以參考一下！

如果問我喜歡沖繩本島還是喜歡石垣，我很貪心的兩個都選！不過，我想要忙碌豐富的旅程時我會選沖繩本島，但如果那一陣子我只需要一個放鬆身心，讓自己沉澱一下的旅途，卻會毫不猶豫的選石垣。現在帶着孩子旅遊的我，大概也會傾向於選擇比較「城市」一點的沖繩本島。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「[沖繩石垣] 石垣與沖繩本島 - 有分別嗎?選擇困難嗎?」】

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