【沖繩自駕遊】親子5天行程懶人包　遊水族館　恩納海濱公園

沖繩向來是港人的熱門旅遊景點，怡人的沙灘和特色公園，適合一家大小輕鬆自駕遊。 本文節錄自由跨版生活圖書出版的《藍天碧海琉球風情EasyG0 - 沖繩》一書，助你輕鬆計畫5天沖繩親子自駕行程。

Day 1 香港→沖繩→那霸

抵達那霸機場後，乘搭單軌列車或機場巴士，前往已預約的住宿安頓好後，往那霸市的第一 牧志公設市場吃海鮮，之後往國際通購物及吃晚餐。

第一牧志公設市場分為兩層，地下主要販賣新鮮魚類、肉類與乾貨，2樓 為食堂。你可於地下購買海鮮後，然後往2樓食店另付加工費，即場品嚐一頓豐富的海鮮餐。一些沖繩名物如海 鹽、午餐肉等亦可於第一牧志公設市場地下的乾貨部買到，價 錢比國際通的手信店來得便宜呢。一樓巿場營業至晚上7時，很多海鮮店鋪更不到7時已關門， 所以，如想在巿場挑選新鮮海產和 刺身的話就要早點了!

+ 3 + 2

Day 2 那霸→糸滿

早上先到租車公司取車後，駕車前往沖繩世界文化王國 玉泉 洞。沖繩世界文化王國 玉泉洞 是沖繩最大的主題公園，主要分成3部分:王國村、玉泉洞 與毒蛇博物公園，你可根據自己的興趣，購買不同組合的門券，不用同時參觀全部。



沖繩世界文化王國 玉泉洞 佔地甚廣，要逐一參觀的話可 以玩上大半天。在王國村內與小朋友一起參加體驗活動，如即場為風獅爺上色; 並在園內的餐廳吃午餐，這裏提供以沖繩產蔬菜及魚類炮製約 80 種以上料理的自助餐。



大人 (12 歲以上 ) 每位 ¥1,260(HK$91.6)， 小童 (4-11 歲 )¥840(HK$61)，營業時間是 11:00-15:00;不想吃 自助餐的話，園內也有麵店 ( 營業時間 10:00-18:00)。

Day 3 那霸→北谷→恩納

早上駕車前往美國村，喜歡逛街購物的話，Depot Island 內有不少商店。

在美國村內吃過午餐後，駕車往恩納。先到已預約 的住宿辦理手續，然後往恩納海濱公園ナビー Beach 暢 泳，也可參加各種水上活動。晚上在恩納吃晚餐。

Day 4 恩納→本部町→名護

早上駕車前往沖繩美麗海水族館參觀，並在水族館內的餐廳吃自助午餐。

下午可繼續參觀水族館，或到附近的 Emerald 海灘； 喜歡動物的話，可以駕車前往名護自然動植物公園。



於1992開幕、在名護市中心的名護自然動植物公 園，飼養多達120種動物，以鳥類為主;植物更多達 1,200多種。園內大部分地 區為開放式設計，你可以 近距離接觸與餵飼動物。 想餵飼動物的話，不妨花 ¥200 (HK$13)購買一包 飼料。園內還設有「沖繩輕便鐵道」



晚上駕車往名護巴士 總站一帶的餐廳吃晚餐。

Day 5 恩納→豐見城

早上駕車前往豐見城歸還車輛後，在 Okinawa Outlet Mall Ashibinaa 購物及吃飯，或 者在附近的戶田書店買文具、玩具;然後轉乘單 軌列車前往機場，準備回家。

+ 2

書籍介紹

本文節錄自《藍天碧海琉球風情EasyG0 - 沖繩》，跨版生活圖書出版

＊透過以上連結，了解此書更多詳情

作者：Li

出版日期：2018年11月