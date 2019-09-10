【韓國旅遊】南大門童裝批發市場款式夠多夠潮！媽媽們必到購物點

說起韓國的購物景點，明洞是必去的，也是NO.1！而明洞各種品牌的化妝品專賣店才是特色。對於東大門，大家可能也比較熟悉，買衣服推薦到東大門的商場裏購物或者批發。但孩子們的衣服要到哪裏去買呢？ 最近，一家來韓國旅遊的遊客愈來愈多，給孩子買衣服或者購買禮物，小編強烈推薦到「南大門童裝批發市場」。這裏是韓國媽媽和孩子們的聖地，首爾絕大部分童裝小店或網店也都是在這裏進貨的。身在韓國，哪能不過來逛一次呢？

點擊下圖即睇點去南大門童裝批發市場▼▼

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批發商城介紹

童裝街上有幾家比較有名的批發商場，比如陪銀特、PORKY、CRAYON、Burdeng、首爾WON等。一個大商場內大概有100多家店舖。每個店舖都專賣某一類別的服飾，裙裝、男裝、嬰兒裝……只要有目的性，不用太長時間就可以買到自己要找的童裝了。

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童裝款式多樣、種類繁多

南大門市場的童裝根據流行趨勢及季節變化而快速更新。因此也有很多從中國過來進貨的商家和網店老闆。如果你人在韓國，那就絕對不能錯過在這裏便宜買貨的好機會了！質量可能也是大家關心的一個問題，雖然不能和高級百貨店相比，不過可都經過了韓國媽媽們的認可啊！

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購物TIPS：

1. 在南大門童裝市場能買到幾歲孩子的衣服？從0歲至8歲左右孩子的服裝居多。

2. 現金、刷卡支付都可以嗎？是的。不過建議用現金結算，會更便宜！另外，中國的銀行卡可能無法使用(因店舖而異)。

3. 價格真的很便宜嗎？批發價不用說，零售價也很便宜。夏季單件的價格在5,000~20,000韓元之間，也比普通的童裝店便宜很多了。

4. 市場的營業時間大概在幾點？批發商場一天分別營業兩段時間，白天09：00～17：00大多為零售，淩晨00：00～05：00左右是批發商上貨的時間。而街邊的小商舖淩晨不營業。

5. 這裏有休息日嗎？大部分店舖和商場都會在週日、春節期間、中秋節期間、法定節假日休息。

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】