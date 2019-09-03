【韓國旅遊】3大秋天人氣打卡點　必去孤雲寺、韓屋村睇紅葉靚景

很多人愛秋天，因為它顏色的豐富性和層次的多樣性；因為它在一年四季中擁有著那獨有的清冷氣質。郁達夫就曾在文章《故都的秋》中，絲毫不吝嗇筆墨的大贊秋天之美景。韓國屬於海洋性氣候，四季氣候分明，秋天於是便以一種獨特的存在感在四季中站穩了腳跟。不像國內有些城市，短袖剛脫下便馬上得披上厚棉襖，秋天消失的無影無蹤。一葉知秋，今天就一起去韓國找找秋天的蹤影。

第一站：釜山五六島

五六島位於釜山南區的一端，因為每天潮漲潮退情況不同會露出五個或者六個小島，故取名為五六島。五六島是進入釜山港的各種船隻必經之地，登上五六島有機會也能看到各種往來繁忙的船隻。Skywalk（天空步道）位於韓國東海與南海交界處，在2012年9月12日開始動工，於2013年10月18日正式開放，以「行走在天上」之意將其步道命名為「五六島Skywalk」。Skywalk建在高達35米的懸崖上，全長15米。走在skywalk上看著腳底拍打的浪花，那種震撼感不言而喻。

漫步skywalk

Skywalk玻璃棧道的地面是55.49mm厚的高荷重防彈玻璃，十分安全。

站在Skywalk上眺望著遼闊大海，聽著海水拍打浪邊岩石的清脆，感受著海風拂面的溫柔。只有當人面朝大海時，才會把人世間的不如意全部拋到腦後，並且由衷的感嘆，人間真值得。

點擊下圖看清Skywalk玻璃棧道景色！

+ 4 + 3 + 2

望遠鏡

從skywalk上下來，在沿途偶然發現了望遠鏡。通過望遠鏡能清晰的看到海上的浪花，能看到往來的船隻，這種感覺真奇妙。

從skywalk上下來，來到海邊，海邊有許多垂釣的人，那天天朗氣清，陽光照耀在海面跳到著耀眼的微光。海邊的礁石和觀景台上都是十分不錯的拍照打卡聖地。

回程前還可以在五六島吃地道海鮮......按圖看清！

+ 7 + 6 + 5

五六島 Skywalk 休息日：無 ※根據天氣、設施的變化有可能休息 地址：釜山廣域市南區五六島路137 부산광역시 남구 오륙도로 137 交通：2號線慶星大∙釜慶大站出租車約14分鐘

第二站：安東—孤雲寺

如果說釜山的五六島看不出明顯的秋天痕跡，那麽安東的秋天可以說是色彩斑斓。你會發現沒有任何一個季節會像秋天般，對於色彩有如此大的包容心。不管是在孤雲寺還是在韓屋村，你都能發現各種顏色。不管是馬致遠的《天凈沙秋思》還是范仲淹的《漁家傲》從古代文人墨客對於秋的描述中，我們不難看出他們對於秋天悲涼，冷清的渲染。但當你真正親自踏秋感受過秋景時你才會發現，秋天原來是這樣的燦爛斑斓。

點擊下圖看清孤雲寺周遭風光，仲有紅葉靚景打卡！

+ 7 + 6 + 5

孤雲寺不算大，來到寺廟當然得入鄉隨俗的吃一頓齋飯。韓國的齋飯就是全素的拌飯，不像中國那樣會把素菜變著花樣給你做出來吃，吃多少打多少，不允許浪費，吃完後還得自己洗碗。

第三站：安東—韓屋村

從孤雲寺出來，驅車大約二十分鐘來到韓屋村。這裏完全保留了朝鮮時期住宅的樣式和村莊的形態，迄今都有人在此居住。 夜不閉戶的河回村就有如陶淵明筆下的桃花源一般，人心淳樸且風景優美，這裏還因1999年英國女王的到訪及2005年美國喬治布殊總統的訪問而更加變得有名。

按下圖看清韓屋村周遭絕色風景！

+ 8 + 7 + 6

從韓屋村出來已是晚上六點多，天色已經全黑。拖著饑餓的身體開始尋找食物，都說來安東不吃安東雞等於白來。於是在吃著美味的安東雞，秋遊也畫上了一個完美的句號。

安東雞（韓巢網授權使用）

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】