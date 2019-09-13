【深圳美食】酒水放題！着住和服歎豪華東洋料理　仲有得包房唱K

深圳一間超地道日式料理店，堪稱「歡迎來到假裝在日本系列」，店面佔地2000 m²、超過400款和服任揀免費着、勁多打卡位，食材由日本空運直送超新鮮，包房豪華一人定食仲可以邊食邊唱K！

全深圳最大的和服party

歡迎大家來到假裝在日本系列，全深圳最大的和服party來了，免費着和服打卡gogogo！大聖酒場店面足足佔地2000 m²，是深圳最大的日式料理店。

佔地2000 m²（食探授權使用）

400+定制和服

這裡可能是全深圳最多和服的店，超過400款款式任揀。老闆最近從日本帶了很多和服回來，每一件的細節都很到位，都是專門找設計師打版定制的，可以儘情跟姐妹們在這裡開和服party。許願橋、楓樹、燈籠牆這幾個打卡區東洋味十足，能讓女生們拍不停，着住和服彷彿處身日本！

+ 4 + 3 + 2

豪華一人食與頂級vip包房

新增的VIP包房，充滿日式風格，桌椅紙燈的細節都做得非常到位，而且有得唱K，還有一人食定制，勁歎！

頭盤是勁有氣派的紅酒特級鵝肝，如牛油般細膩、濃郁的脂香，口感勁嫩，加入紅酒調味之後感覺更開胃。刺身三貫用的刺身都是「飛機貨」，每星期都會由日本新鮮空運，都是上好的食材，一入口就能感受到有多新鮮。金槍魚是最靚的大腹，肉質滑嫩且帶有獨特的香味。牡丹蝦超大隻，自帶清爽，蝦肉勁鮮甜。北海道直送的赤貝勁新鮮，不必沾任何醬料就已經足夠鮮嫩甜爽，能夠感受到刺身本身的魅力。

鰈魚西京燒所採用的鰈魚夠晒新鮮，非常細膩，燒得恰到好處，是很正宗的風味，沾上沙律醬之後會讓魚肉更加鮮甜。海膽魚子杯飯夠晒的骰，小巧的杯飯托着海鮮裡兩種珍貴的食材，最好一啖食晒兩款食材，鮮滑的海膽和魚子一碰便會融化在嘴裡。毛蟹松露蒸蛋的蛋超嫩，蛋香味勁濃，頂頭的黑松露簡直是點睛之筆，讓蒸蛋昇華到了另一層次，正到非筆墨所能形容！

+ 11 + 10 + 9

仲有Ｎ款壽司盛合同超正甜品▼

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超大佔地＋酒水放題

還有每晚十點之後還有酒水放題，女生48元，男神盛惠68元，限定款酒水（清酒、梅酒、啤酒）任飲。人，唔開心要飲酒，開心更加要飲！

2000 m²千的店面相當闊落，就算遲來也不怕要排隊等太耐。開放式廚房能夠清楚看見師傅們的操作，還可以自己挑選海鮮讓廚房加工。

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今朝有酒今朝醉，和服愛好者們不妨來體驗「假裝在日本系列」——在楓樹下，打最靚的卡。

大聖酒場 人均：150—200元人民幣（豐儉由人） 電話：0755-22986220 營業時間：週一至週日17:00-次日03:00 地址：深圳市羅湖區春風路向西村春風路金色都匯4樓（9號線向西村站） 交通：地鐵9號線向西村C出口

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