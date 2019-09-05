【深圳親子遊】荷蘭風車小鎮！歐式建築＋市集隨便打卡都呃到人

歐式風情的建築，花團簇擁的街道。毛茸茸的小兔子，嘰嘰喳喳的小鳥。五彩斑斕的金魚，可愛精緻的手工藝品。還有隨手一拍就能假裝在歐洲的照片，更有超便宜的鮮花賣，超級適合小朋友和家長一起來的！這個地方就是荷蘭花卉小鎮。荷蘭花卉小鎮本質上是一個花鳥市場，但是因為極具歐式風情的建築，加上風車、鬱金香等標誌性的荷蘭元素，拍出來的照片很好看，所以成為了一個小小的網紅打卡點。

鬱金香大街

小鎮以鬱金香大街為中軸，左右兩邊分別為花鳥市場和公園。

有圖有真相，隨便一拍也如在歐洲打卡一樣（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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鬱金香廣場

位於鬱金香大街中間的鬱金香的廣場，有著寬闊的綠草坪和標誌性的風車。

No.1 打卡位+推薦野餐地點（點圖瀏覽）↓↓↓

風車走廊

一開始就提到這裏，其實是個花鳥市場。許多花花草草和小動物都集中在風車走廊這邊，所以愛花的人來這準沒錯！

充滿歐洲風情的市場，不買也要來看看（點圖瀏覽）↓↓↓

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小小動物樂園

除了品種豐富、價格實惠的鮮花之外，還有兔子、松鼠、小鳥、金魚等等，相當於一個小型的動物樂園啦！

各式各樣的可愛小動物，小朋友一定喜歡（點圖瀏覽）↓↓↓

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小動物的種類也很豐富，不過要注意看好小朋友哦！想摸他們最好徵得店主的同意。

除此之外這裏還有一些手工藝品的小店，以木製品和草編織品為主（點圖瀏覽）↓↓↓

除了上面提到的地方之外，小鎮裏面其實還有服裝店、咖啡店等等，有興趣的話也可以去探探店，可能會有驚喜噢！一個花鳥市場難得如此有心思，設計成一個歐式的花卉小鎮，就算不買花，帶孩子來著看看小動物、拍拍照也是很好休閒。

荷蘭花卉小鎮（深圳親子部落提供）

地址︰深圳市南山區月亮灣大道3008號 開園時間︰全天開放 交通︰ 公車-南頭總站 地鐵-1號線大新站（較遠，不推薦） 自駕-導航至“荷蘭花卉小鎮園”停車場 停車免費

【本文獲「深圳親子部落」授權轉載，微信公眾號：szkidsfun】