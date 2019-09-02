【泰國旅遊】盤點布吉島必買手信零食藥妝　5大購物中心介紹！

作為被上帝遺落的南海珍珠，布吉島是觀光客最愛的度假勝地之一。除了必去的巴東海灘、卡倫海灘、卡塔海灘外，如果想要大肆血拼，就要加入一些購物行程；今天旅遊咖小編就來告訴大家有哪些布吉島必買伴手禮，以及哪邊好逛又好買！

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布吉島必買

保養彩妝

除了日韓法國外，泰國的彩妝也是很多人血拼清單上的頭幾名。除了一些國際大牌像是L'oréal價格比香港、台灣友善、買多了還能退稅外，這裡也有不少當地品牌可以考慮喔！像是Beauty Buffet、Mistine，他們的睫毛膏、眼線筆、粉餅等等都有不少好評呢！

藥妝

每個國家都有當地值得買的藥妝，像是血拼時逛到累時可以用的痠痛藥膏、遇到蚊子的時候可以抹的草藥膏跟防蚊液、想睡時可以聞一口的薄荷吸鼻劑、萬用的臥佛牌青草藥膏等等，大家可以到這裡的藥妝尋寶看看喔！

食物

香港及台灣人最喜歡的買當地才有的美味食物吧！泰國的食物又剛好很對我們的胃，那怎麼可以錯過食物的部分呢？泰國的水果很好吃，果乾也有著豐富多種口味；零食的部分，除了大家常看到的海苔零食、魷魚片外，有些廠商也有出限定口味呢！像是Pocky的香蕉口味、Pretz的打拋豬口味等等，不論是買來自己吃、送朋友都是很棒的選擇！

布吉島哪裡shopping去

布吉島王權免稅店

王權免稅店是泰國數一數二的免稅零售企業，這裡可以買到國際品牌和泰國自有品牌商品，也有提供一些泰國美食、小吃、糖果等讓你可以在血拼之際順手買些伴手禮給朋友，不怕忘記喔！

地址：88 Chao Fah Tawan Tok Rd, Tambon Wichit, Amphoe Mueang Phuket, Chang Wat Phuket 83000泰國；營業時間：每日10:30am-9:30pm

尚泰布吉島購物中心

去年九月才開幕的尚泰布吉島購物中心，才不到一年時間馬上變成遊客新寵！尚泰位在布吉島的中心帶，在這邊不僅有得吃也有得玩，除了有許多知名牌子外，也可以逛逛Tribhum主題公園、水族館等等，是個全家大小都適合的地點！

地址：74 75 Chalermprakiat Ratchakan Thi 9 Road, Tambon Wichit, Amphoe Mueang Phuket, Chang Wat Phuket 83000泰國；營業時間：每日10:30am-10pm

尚泰布吉島購物中心（Facebook@CentralPhuketFanpage）

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江西冷購物中心

江西冷位在巴東區的市中心，靠近巴東海灘，交通相當方便，附近可說是人潮洶湧熱鬧。購物中心內有許多商家，國際與在地品牌加起來超過300家，讓大家可以逛到眼花撩亂，晚上七點與九點的時候還可以在廣場上欣賞3D水舞騷！

地址：192 ภก.4055 Tambon Patong, Amphoe Kathu, Chang Wat Phuket 83150泰國；營業時間：每日11am-10pm

KP平價特產

KP平價特產是被泰國旅遊局官方認證的商家，在布吉島他有兩家門市，靠近巴東海灘，其中一下就在剛剛介紹的江西冷購物中心斜對面300公尺左右～裡面主要賣的都是泰國當地特產，不論是想買乳膠製品（枕頭、床墊）、鱷魚皮製品等等，在這血拼不僅價格划算，他的東西也都是官方認證的真貨，更重要的是可以退稅！所以想大開「買」誡，來KP就對啦！

地址：Sawatdirak Rd, Tambon Patong, Amphoe Kathu, Chang Wat Phuket 83150；營業時間：每日9am-10pm

江西冷購物中心（Instagram@ilovejungceylon）

Big C

Big C之於泰國，就等同於家樂福之於台灣、樂天之於韓國吧！他是一間在全泰國擁有上千間分店的超商，裡面可以買到好多好道地的零食、即食麵、小點心等等。在這裡很好找到這間超市，因此大家可以先搜尋看看離自己旅館最近的Big C在哪，移到那邊後就可以馬上逛了唷！

營業時間：每日11am-10pm

看完了上面的介紹，有沒有突然發現去布吉島不僅可以開心渡假外，也可以輕鬆血拼，把全家大小跟鄰居朋友的伴手禮給買齊呢？布吉島必買必逛特輯旅遊咖小編就這麼無私地跟大家分享啦！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於【普吉島必買】海島度假樂趣之一！泰國普吉島購物中心、Big C必買伴手禮攻略】