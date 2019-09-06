泰國首個國際名牌Outlet開幕　佔地4萬呎過二百間名店低至3折　

曼谷向來是港人旅遊的熱門地，當地首個名牌Outlet「Central Village」已經開幕，更有235家品牌進駐，最抵更可以3折購買熱門的名牌商品，而且鄰近機場，配套方便，大家到曼谷旅行又多一個Shopping位了！

曼谷近年不斷有新商場開幕，如今年新開的ICONSIAM及The Market，而在8月31日曼谷首個國際名牌Outlet Central Village亦已開幕，Outlet 佔地4萬尺，逾235間品牌店舖進駐場內，品牌包括：adidas、Converse、PUMA、NIKE、Polo Ralph lauren、Wacoal、sunglasses hut、GUESS、LEE、TOPSHOP及泰國本地品牌：Eleph及NaRaYa等。部份貨品更會低至3折發售，非常吸引！



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+ 17 + 16 + 15

除了shopping，Central Village配套設施完善，更設有Food Village美食區，提供逾500款餐飲選擇，更設有酒店、超市及遊樂設施，大人小朋友都不會悶場。



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+ 8 + 7 + 6

免費穿梭巴

Central Village鄰近Suvarnabhumi Airport，只須10分鐘車程，大家可以安排回程當天到Outlet血拼再上機，而Outlet更設免費穿梭巴士士服務，在BTS UDOMSUK站的1、3、5出口及Central World門口每日有3至5班車。



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【INFO】



Central Village

地址﹕98,98/1, MOO 5, BANG CHALONG, BANG PHLI DISTRICT, SAMUT PRAKAN THAILAND 10540

營業時間﹕每天 10:00 - 22:00

網址：Central Village Bangkok Luxury