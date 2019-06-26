【曼谷美食】鹹蛋黃厚多士、炸雞堡　曼谷2019必食7大零食　

泰國小食出名平靚正，不少旅客都會習慣到便利店走一趟，掃一大堆零食做宵夜及手信。除了便利店，各大連瑣品牌亦推出多款消暑甜品、小食，即將去曼谷的朋友要好好放肆一下了。

【1】鹹蛋黃厚多士＠After You

每逢夏季，After You例必大排長龍，大家都衝著芒果糯米飯刨冰及榴槤糯米飯刨冰而來。品牌最近推出鹹蛋黃厚多士，厚多士鋪滿鹹蛋黃碎，加上伴碟的鹹蛋黃醬及雲呢拿雪糕，味道濃郁滋味，令人一新味蕾。

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鹹蛋黃厚多士 THB275｜厚多士鋪滿鹹蛋黃碎，再淋上鹹蛋黃醬，超肥仔。（圖片來源：After you）

After You

地址：SIAM SQUARE ONE, Ground Floor

時間：12：00nn～12：00mn

網址：https://www.afteryoudessertcafe.com/en/

【2】Starbucks 珍珠星冰樂

Starbucks每逢夏季都會推出特色星冰樂，今年最令人驚喜的相信是焦糖咖啡星冰樂，濃郁的焦糖咖啡刨冰，加入了珍珠，Q彈得來極富層次。此外同系列還有西瓜荔枝蘆薈星冰樂及芒果星冰樂，都是夏日消暑聖品。

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焦糖咖啡星冰樂 THB170

網址：https://www.facebook.com/StarbucksThailand/?tn-str=k*F

【3】最後召集鹹蛋黃冬甩＠Krispy Kreme

曼谷近期掀起鹹蛋黃熱潮，不少品牌都以鹹蛋黃作賣點，當中Krispy Kreme的鹹蛋黃冬甩更是必食，看似平平無奇的冬甩內含流心蛋黃餡，鹹香惹味！此外同系列更推出了鹹蛋焦糖瑪奇朵，猶如將鹹蛋黃飲落肚！不過此系列只供應至6月30日，大家要把握最後機會了。

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Krispy Kreme的鹹蛋黃冬甩，為泰國鹹蛋黃熱潮掀起序幕。（圖片來源：Krispy Kreme Thailand）

網址：https://www.facebook.com/KrispyKreme/?ref=br_rs

【4】炸雞堡@KFC

早前印尼KFC推出炸雞皮，隨即成為全球熱話，不少外媒更爭相報導。然而想食炸雞皮，曼谷KFC都有得食！此外，KFC新品還有炸雞漢堡，用炸雞取代麵包，熱量爆燈，而炸雞漢堡自推出後，甚得當地食肉獸歡心，大家不妨一試！

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炸雞漢堡THB89，真的超級肥仔。（圖片來源：kfcth）

網址：https://www.facebook.com/kfcth/?tn-str=k%2AF