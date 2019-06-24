曼谷Central Food Hall重開！爆漿包、脆皮豬必吃9大小食

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曼谷Central World頂樓的Central Food Hall早前重開，美食種類更豐富，大家可以一次過品嚐各款大熱街頭美食如串燒、芒果糯米飯、榔子雪糕等，此外還有唐人街人龍店爆漿麵包及人氣脆豬店進駐，大家可以邊涼冷氣，一邊品嚐大熱美食，真正雙重享受。

Central Food Hall經過一段長時間翻新後，早前終於重開，除了多款地道泰式小食，場內更引入多間老字號進駐，珍多冰、唐人街人龍爆漿包等，即睇場內9大必吃美食。

按圖即睇場內9大人氣美食

【1】碳烤爆漿麵包ขนมปังเจ้าอร่อยเด็ดเยาวราช｜唐人街分店每晚都大排長龍，麵包會以炭火慢烤，入口香脆可口，餡料則有花生、巧克力、煉奶、咖央醬等選擇，餡料非常澎湃，必試！（圖片來源：kammmak＠IG)

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Central Food Hall

地址：999/9 Rama I Rd, Khwaeng Pathum Wan, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330, Thailand

網址：https://www.facebook.com/CentralFoodHall/

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