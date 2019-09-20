【深圳好去處】50萬呎四季公園　藝術氛圍下野餐寫生的悠閒一天

深圳寶安區中有個四季公園，集齊了春、夏、秋、冬四季元素。過50萬平方呎的超大空間，沿地鐵5號線翻身站直達，創業一路與寶安大道路口劃分4區：文化．春之園，創新．夏之園；樂活．秋之園，藝術．冬之園。

1. 文化寶安．春之園

大大的草坪、噴泉、露天劇場，3層弧形坐牆、巨大的大理石坐凳 …春之園撲面而來的是一股清新、乾淨的感覺。小編來的時間臨近日落，隨着天色漸沉、夕陽西下，春之園內華燈初上，白天的燥熱漸漸消散，園內慢慢的熱鬧了起來！眼前的夜景是如此醉人。

要說四季公園中我最喜歡的地方，那一定是春之園的這片大草坪了！有人在唱歌、有人在踢波，甚至還有人搬出了架子鼓。在演奏休息間隙，每一位小朋友都欲欲躍試。春之園是有噴泉池的。特意問了工作人員，說是每晚7點噴水，但今天卻「失場」了。雖然略為美中不足，卻絲毫沒有阻擋我眼前的小朋友在噴水池裡盡情玩水的熱情。

在這樣一個歡聲笑語不斷，其樂融融的夜晚，伴隨著略帶涼意的夏日晚風——我想，這不就是心中的理想生活嗎？

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2. 創新寶安．夏之園

在代表寶安創新的夏之園，你一定會被這座「門」吸引眼球。大氣而優雅，還有個好聽的名字：四季之門。不要以為四季之門單純只是顏值高，聽說在艷陽高照之時，它還會噴出薄霧，為路過的行人帶來一份清涼。

而四季之門最美的時刻是在入夜亮燈之後。如果站在門下仔細觀察在四季之門的小拱門內側，便會看到無數的發光小點。它們隨機的亮起熄滅，整座大門彷彿被賦予了靈魂，在夜色之中美得不可言語。

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3. 樂活寶安．秋之園

當小編來到秋之園時，恰逢附近小學放學，園內的整個親子活動場地充滿了小朋友們的歡聲笑語。一瞬間，似乎將我拉回到了童年歡樂的時光。而在這片歡樂池裡，我發現就連馬賽克坐牆都是彩虹色的，想來當他們回憶童年時，也會是五彩的吧。

秋之園除了家庭親子活動場外，還有一條長約200米的環形藍色跑道，以及綠樹成蔭、遮風避雨的雨水花園，環境好得真的讓我羨慕！

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4. 藝術寶安．冬之園

相比其他三園，冬之園主打的是悠閒。園內最顯眼的就是「濱之珠」雕塑。數棵高大的喬木被保留了下來，眼前滿滿的都是綠色。但只要將目光向下，你就會發現還有其他色彩正在綻放。

入夜後，這裡悠閒自得的氣氛就變得更加濃郁。和馬路對面春之園的熱鬧不同，這裡安靜怡然，感覺連行人的腳步，都不由得放慢了下來。

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5. 藝術長廊．地下通道

四季公園跨越了寶安大道，來回通行至少要通過2個紅綠燈，因此連接南北．夏秋兩區的地下通道因此誕生。

這條地下通道極具現代感和充滿人性化，樓梯處安裝了向下照的扶手燈，通道頂部則是全面板式的大塊照明。走在通道裡面，通透、柔和的光線擺脫了一般地下通道給人的壓抑感。通道兩側掛着深圳城市風光的照片，雖然數量不多，但穿行其中，看到大美的深圳景色，心情還是會不由的愉悅起來。

在四季公園挑選一個季節，讓忙碌了一天的自己平靜片刻吧。

寶安四季公園 遊玩時間：2—3小時 地址：深圳寶安創業一路與寶安大道交叉口 交通指引：地鐵5號線，翻身站，A口，步行約30米 注意事項： 1. 公園內沒有洗手間，可以前往翻身地鐵站旁的天虹商場如廁； 2. 公園樹木較多，注意蚊蟲叮咬； 3. 四季公園的春、夏兩園區有噴泉，時間不定，傍晚7-8點遇到機率較大

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】