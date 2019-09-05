睇紅葉前必讀！一文看清賞楓時機、地點、拍攝技巧、穿搭貼士！

想知道欣賞紅葉的最佳時機和地點？就讓KLOOK提提你所需的各種準備功夫，那麼賞紅葉時便萬無一失了！

把握好去看紅葉的時機

想準確知道看紅葉的最佳時機，除了早幾個月發佈的紅葉預測，其實還可以靠其他旅人拍的照片來預測。如果你有想去的賞楓地區，不妨早點開始留意在Instagram等各大社交平台上標注賞楓主要地區的紅葉顏色變化，當紅葉開始變色時再訂機票，就可確保抵達時看到紅葉最紅最美的時刻！

想準確知道看紅葉的最佳時機，除了早幾個月發佈的紅葉預測，其實還可以靠其他旅人拍的照片來預測。（Kenneth Bastian/Unsplash）

點擊下圖看清賞紅葉3大貼士！

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#穿搭

01 避免大地色系

拍紅葉時穿衣方面一定要突出，避免穿上與紅葉顏色近似的大地色系或紅色系。最好是穿一些和背景有對比的衣服，如黑白灰或冷色調的衣服，以素色無花巧圖案為主，以在密集的紅葉風景中突出自己。

02 避免著新鞋

大部分人也想會去旅行時穿新鞋新衣，但如果是去看紅葉，穿新鞋可是大忌！這是因為看紅葉的地方大多是泥地，倘若穿上新鞋或淺色的鞋，相信很快就會變髒！另外，女士們不要只求漂亮，一定要穿上舒適、長時間穿著也不會累的鞋，向高跟鞋、涼鞋狠狠說不！

#攝影技巧

想拍一張漂亮的紅葉照？其中一個最常用的方法是近鏡的逆光拍攝，不但可以把焦點放在一兩塊紅葉上令照片看上來更具重點，還可以捕捉到紅葉在陽光照射下清晰而通透的一面。但在拍這種照片時謹記要適當地調高曝光補償，要不然可能會顯不出紅葉最真實的顏色。另一個方法是選擇與紅葉具對比色的背景，令紅葉化身畫面主角。

紅葉美景（Natalia Fogarty/Unsplash）

【本文獲「KLOOK」授權轉載。】