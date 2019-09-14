【日本美食】6大海鮮市場推薦　新鮮帝王蟹、毛蟹、松葉蟹任你揀

日本秋蟹禁捕令解除！說到日本螃蟹，大家一定都知道有名的帝王蟹、毛蟹、松葉蟹等，最新鮮的日本秋蟹哪裡有？立馬特搜6處海鮮控私藏的日本魚市，新鮮現撈，絕對讓你品嚐到最肥美的頂級美味！不來對不起自己！

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秋天到了，也到了吃螃蟹的季節，身為一個專業吃貨想大口吃海鮮，有些人會選擇秋蟹放題餐廳，也就是秋蟹吃到飽，但如果想吃到最新鮮的秋蟹，深入各地魚市場是必須的！不但價錢親民，更因為魚市場一般緊鄰港口，活跳跳的漁貨直接變成你的桌上佳餚，美味不打折扣！旅遊咖小編特蒐6處日本不去對不起自己的魚市場，就是要你吃遍日本螃蟹～

日本螃蟹小知識

在介紹魚市場前先來了解螃蟹的種類！日本三大蟹分別是：帝王蟹、毛蟹以及松葉蟹，其中帝王蟹指的是生活在深海的螃蟹，體積大肉多，包括：鱈場蟹、花咲蟹、棘蟹和油蟹。

不同種類螃蟹（Tripresso旅遊咖授權使用）

北海道札幌二條魚市場

札幌人的廚房

最能代表北海道的美食，莫過於帝王蟹了吧！走進二條魚市場，各式各樣的螃蟹一列列整齊地排在店家門口向你招手，北海道的螃蟹種類多，盛產鱈場蟹、油蟹、毛蟹還有數量最稀少的花咲蟹，如果幸運遇到，千萬別讓牠跑掉，趕緊跟老闆買單吃吃看吧！

官方網站：https://nijomarket.com/ 營業時間：依店家而異，約07：00～18：00 地址：札幌市中央區南3條東1～東2丁目

推薦店家：大磯

北海道最澎湃的海鮮丼在這裡！位在二條魚市場裡最熱鬧的地方，看到排最多人的店不要懷疑直直給他走進去，這家店叫做大磯，店內最多人點的人氣三色丼，有三文魚籽、鱈場蟹跟海膽，滿到完全看不到底下的飯，深怕珍貴的三文魚籽會滑下來，雖然價錢不比別家便宜，但老闆堅持嚴格把關，吃一口便能了解，甘願把白花花的鈔票交出去。這邊除了遊客愛吃，札幌人也常光顧，記得要提早來排隊！

營業時間：7：00～19：00 週日及節日07：00～16：00 地址：北海道札幌市中央區南3條東2丁目

新瀉寺泊魚市場

魚的阿美橫丁

位在新瀉長岡的寺泊魚市場，每天早上都會湧入大批人潮，專門開車來抱走剛上岸的海鮮，這裡的海鮮多半是賣給當地人，已經一箱一箱裝好了，仔細一看，這個價錢絕對沒看錯，三隻大毛蟹只要1800日幣！這邊雖然不是觀光取向，但也是有許多店家有代客烹煮服務，燒烤也非常有名！

官方網站：http://www.teradomari.co.jp 營業時間：依店家而異，約08：30～17：00 地址：新潟県長岡市寺泊下荒町9772-23

石川縣金澤近江町市場

金澤人的廚房

近江町市場歷史可以追溯到300年前，一直都是金澤人的後廚房，石川縣出產的松葉蟹又稱為「加能蟹」，為了認明產地，都會在腳上標註一個藍色的標籤，蟹肉飽滿扎實，價格也是讓人望之卻步呀！也可以選擇母的松葉蟹也就是「香箱蟹」，體型小、但蟹膏濃郁，每年只有11/6～12/31才能捕撈，價格也便宜許多。除了大啖螃蟹，近江町市場裡的喉黑魚、煤氣蝦和牡蠣也是人氣必點！

官方網站：https://ohmicho-ichiba.com/ 營業時間：依店家而異，約09：00～17：00 地址：石川県金沢市上近江町50

福井敦賀日本海魚市場

日本西岸最大漁市場

這個魚市場口氣可真不小，號稱是日本海最大規模的魚市場，漁貨是從附近的敦賀港直送，這個港口處在一個絕佳位置，寒暖流交會以及洋流帶來許多養份，再加上這裡的深度夠，可以讓松葉蟹吸飽養分成長，也因此在福井捕撈到的松葉蟹吃起來特別鮮甜，叫做「越前蟹」，被認證過的越前蟹會有黃色標籤，一年生產不到500隻，還是日本天皇御用螃蟹呢！

福井敦賀日本海魚市場（Instagram@aheeaki）

官方網站：http://www.sakanamachi.info/ 營業時間：依店家而異，約10：00～18：00 地址：福井県敦賀市若葉町1-1531

京都舞鶴海鮮市場

有著京都築地市場之美譽

舞鶴海鮮市場是一個結合道路休息站的魚市場，讓舟車勞頓的旅人不再只是隨便吃吃果腹。京都舞鶴海鮮市場有著京都的築地市場之稱，緊鄰舞鶴港，錦市場、黑門市場的漁貨大多都是從這裡運送過去的！換言之，來到關西地區的遊客想吃最新鮮的海產，來京都舞鶴海鮮市場準沒錯！

官方網站：https://toretore.org/ 營業時間：依店家而異，約09：00～18：00 休假日：每週三 地址：京都府舞鶴市字下福井905番地

鳥取賀露港海鮮市場

鳥取的廚房

鳥取是全日本螃蟹產量最高的城市，甚至自稱為「蟹取」，可見螃蟹在鳥取人心中佔有一席之地。而在鳥取捕獲的螃蟹中最多數的就是紅楚蟹，因為紅楚蟹肉質不容易保存，所以多數都拿去做成加工食品，想吃到最新鮮的紅楚蟹就要親自到港口旁的賀露港海鮮市場挖寶了！賀露港海鮮市場冬季有紅楚蟹、松葉蟹，夏季有白烏賊、飛魚，更因為地形優勢，天然牡蠣的滋味更是別處比不上的，來這邊隨便挑也不會踩雷！

官方網站：http://karoichi.jp/ 營業時間：依店家而異，約08：00～17：00 地址：鳥取縣鳥取市賀露町西3丁目27-1

推薦店家：賀露幸海鮮食堂

藏身在賀露港海鮮市場裡的賀露幸，在網路上口碑滿滿，人氣NO.1的特選海鮮丼，上面鋪了滿滿松葉蟹、三文魚籽、生魚片，這樣豪華的菜色但價錢卻只要1950日圓！

在網路上口碑滿滿，人氣NO.1的特選海鮮丼，上面鋪了滿滿松葉蟹、三文魚籽、生魚片。（賀露幸海鮮食堂官網截圖）

官方網站：http://www.karoko.jp/38/ 營業時間：11：00～21：00 地址：鳥取縣鳥取市賀露町西3-27-1 鳥取港海鮮市場Karoichi一樓

有人說要了解一座城市，一定要去逛逛他的市場，想吃到最新鮮的海鮮，去當地的魚市場晃晃，左一口帝王蟹、右一口生魚片，不多說了，口水又流出來啦，小編真的是一邊忍著阻止自己訂日本機票一邊打完這篇文章的，有沒有人已經決定好衝去吃秋蟹呢？日本秋蟹之旅，出發！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於 日本秋蟹｜日本人私藏6處海鮮市場推薦！帝王蟹、毛蟹、松葉蟹任你挑】