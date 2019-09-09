【韓國紅葉2019】首爾市區5大賞楓打卡熱點　南山公園不容錯過！

紅葉季將至，打算在秋天到訪韓國的你，決定好要到哪裡賞楓了嗎？十月中至十一月中紅葉盛放，不想去花上幾個小時才能到達的近郊的話，其實近在首爾市區也有不少賞楓地！以下KLOOK將為你精心推介5大首爾市區賞楓熱點：

#1 梨花女子大學

由於不少韓劇曾提及梨花女子大學，包括《大力女子都奉順》及《明天和你》，甚至有電視台特意前往取景，加上附近設有商圈，令它早已成為遊首爾必到的景點之一。假若你在秋季前往大學，除了欣賞校園內的歐式建築和逛逛購物街，更可在此細賞紅葉。色彩鮮艷的紅葉滿佈校園，令充滿知性的大學增添活力，令整個校園變得更有魅力！

地址：首爾市西大門區大峴洞11-1；交通：地鐵2號線梨大站2、3號出口走路3分鐘

#2 首爾兒童大公園

如果你於秋季與家人到首爾旅行，不妨前往首爾兒童大公園！園區佔地高達53萬平方米，設有大量遊玩設施：如果大家賞完紅葉，可以進入動物園觀賞和餵飼園內動物，家長亦可帶活潑好動的子女到遊樂園「放電」！

地址：首爾特別市廣津區陵洞路216（陵洞）；交通：首爾地鐵5號線峨嵯山站（後門）、7號線兒童大公園站（正門）下車

首爾兒童大公園（Instagram@y_sngmn）

點擊下圖看清其餘首爾市區3大賞楓熱點！

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