【機票攻略#2】飛首爾3套機票推介　連稅1500元來回包30kg行李

《香港01》旅遊頻道新欄目【機票攻略】，每星期努力為你提供當下機票優惠資訊，以及購買平機票心得和技巧，今集會推介首爾平機票。 近日多間航空公司紛紛推出韓國機票優惠，吸引香港人前往旅遊。當中香港航空、韓亞航空及大韓航空3套機票性價比超高，最平$1,500有找。 （票價以發稿日為準）

坐港航最平 連稅1,500有找

雖然今年香港航空經常轉「行李制度」，一時話寄艙行李包30kg，轉過頭又話「優惠機票」寄艙行李只包10kg，花款多多。不過今次的優惠，已經過Fact Check，確實包了30kg寄艙行李，來回首爾只需$779，連稅售價為$1,479，而且可以早上10點機出發，夜晚11點多回程，性價比超高呢！

最平在Gogogo預訂香港航空來回首爾機票，售價只需$1,479。（Skyscanner）

$1,500坐A380韓亞商務艙

早前，韓亞航空密密地推出了首爾優惠，價錢都十分平，暑假出發連稅後售價都是$1,400左右。所以今次優惠，來回首爾只需$1,009，連稅售價為$1,719，確實吸引力大減，不過寄艙行李都包23kg及早機晚返，性價比不錯。

相反，今次單程首爾飛港的商務艙優惠真的「不容錯失」，連稅售價韓元222,400，約港幣$1,468，這些機會相信一年都沒有一次。除了包2件32kg寄艙行李，由於回程是晚機出發，所以上機後可以安心睡到返港，官網尚見大量平飛。至於去程機票，可以用哩數兌換或者買廉航的去程機票，大概$700左右或以下。

大韓減到$1,700

看來今年的真的少了人去首爾旅行，連一向企硬$2,000大關的大韓航空，也不得不減至售價為$1,010，連稅售價為$1,787。票價包了23kg寄艙行李，以及可以玩到盡一盡的航班時間，基本與韓亞無異。不過大韓航空的飛機餐出名好食，他們的韓式拌飯曾經獲獎，亦有不少網民大讚「這是曾經吃過最好食的飛機餐」。

最平在Wefly預訂香港航空來回首爾機票，售價只需$1,787．（Skyscanner）

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