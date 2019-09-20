【大阪必玩】環球影城USJ聖誕2大慶典　Minions繼續陪你過聖誕

日本大阪環球影城（USJ）近日公佈聖誕慶典詳情，活動將於2019年11月14日至2020年1月13日舉行。 去年極具人氣的「迷你兵團聖誕派對」今年將會再次登場，更會首度打造360度水晶聖誕大街及聖誕樹，因此今年聖誕主題亦名為「Crystal Christmas」。文章最後有買飛小貼士！

【1】360度無限閃耀水晶聖誕大街

今年樂園內的聖誕燈飾及表演有別於以往，到時整條大街會被360度的水晶燈飾及投射出來的華麗小光點包圍，還有超過30公尺的聖誕樹將會包裝為水晶版本，聳立在樂園的廣場區，而且在「紐約區格拉梅西公園」上演全新聖誕劇目「水晶的約定」，務求令旅客們感受一種閃耀內心的全新體驗。

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【info】 表演名稱：「水晶的約定」 表演場地：紐約區格拉梅西公園 表演時間：每場約25分鐘，每天上演1至2次（視乎日子）

【2】迷你兵團聖誕派對

今年繼續會有大人氣的「迷你兵團聖誕派對」登場，只要踏入迷你兵團園區，就會見到大量的黃色聖誕吊飾、黃色聖誕樹及黃色聖誕花圈，一片黃色的聖誕節！如果幸運的話，還可以碰上穿著聖誕服裝的迷你兵團．樂園亦已公佈了聖誕限定商品及小食，到時又可以入手更多迷你兵團精品了。

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【3】買飛小貼士

心動不如行動，買入場券，不能再拖。因為日本將於10月1日起徵收10%消費稅，變相入場券也會加價，令原來連稅7,400円的門票，加至7,537円，大約每張貴約$10港元，現在香港代理商已可以買到12月中或之前的入場券。

如想近距離觀賞「水晶的約定」可以額外訂購「特別觀賞席位」，當中分為普通席1,600円及貴賓席3,500円兩款，並於9月25日於網上開售。