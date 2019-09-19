【東京迪士尼】坐茶杯遊《美女與野獸》經典場景　還有3大新設施

早前東京迪士尼公佈將會開發多個新園區，包括「Fantasy Land」和「Fantasy Springs」等等，到9月19日終於有「Fantasy Land」的新消息，新園區將會於2020年4月15日開幕，除了早前公佈的「美女與野獸魔法物語」，還加入了3大新遊樂設施，睇完勁想去呀😍！

【1】美女與野獸魔幻物語

這個遊樂設施是東京迪士尼全球獨有，相信到時必定會大排長龍,。遊樂設施位於高達30公尺的美女與野獸的城堡內，遊客會坐在大型的茶杯仔仔中，在電影音樂的帶領下，橫跨多幕經典場景，包括貝兒與野獸在「Beauty and the Beast」主題曲下共舞，甚至野獸變回王子的浪漫場面，都會再次呈現在大家面前。

而遊樂設施也會設置「Fast Pass」讓遊客拎取，拎取地點設在貝兒的舊居「莫里斯的小木屋」內。

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另外3大遊樂設施有米奇及Baymax

雖然東京迪士尼公佈了另外3大遊樂設施，但暫時詳情不多，只知道會有「米奇的森林劇院」，由米奇與他的朋友們上演全新的音樂劇，另外，明日世界增設「Happy Ride with Baymax」和「Minnie Style Studio」2大遊樂設施,，到時米妮會化身時裝設計師和遊客合照外，還可以跟住Baymax經歷一段意想不到的旅程，很令人期待呢！