歐遊至慳大法！倫敦、巴黎、柏林…分析15個歐洲城市最抵機票月份

一樣去同樣的城市，為什麼有些人的旅費只有你的一半？其實，如果你不介意日光較短、氣溫較低的話，在淡季前往歐洲，你會覺得比較輕鬆，因為人潮真的少很多。Insider網站整理了15個歐洲城市最便宜的月份，供旅客參考。

1. 荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）

根據Skyscanner網站的資料顯示，想去荷蘭睇運河、體驗紅燈區夜生活的旅客，當地10月份秋天時的票價是最抵的，最好提早兩個月前買定就走唔甩！

荷蘭阿姆斯特丹（Piotr Chrobot/ Unsplash）

2. 西班牙巴塞隆那（Barcelona）

巴塞隆納1月份的機票價格比平時低約26%，即使去到last-minute、於出發前一星期先撲飛都仲撲到呢個價錢。

西班牙巴塞隆那（Biel Morro/ Unsplash）

3. 愛爾蘭都柏林（Dublin）

2月份的愛爾蘭正值冬季，總是烏雲密佈的陰天，但機票價格卻會比平常低約14%。相反，如果想12月去感受聖誕氣氛，機票價錢則會比平時貴22%！

愛爾蘭都柏林（Cathal Mac an Bheatha/ Unsplash）

4. 德國柏林（Berlin）

別問為什麼，9月份飛柏林的機票就是最抵去！

德國柏林（Marius Serban/ Unsplash）

有5個城市都係1月份飛至抵！西班牙迷人小島馬略卡慳7成有多？希臘聖托里尼9月份最平天氣又怡人…按圖睇其他12個歐洲城市淡季、至抵出發月份▼

+ 7 + 6 + 5

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】