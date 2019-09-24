【機票攻略#3】航空公司倒閉哪3間旅保有得賠？　3個旅遊保險貼士

英國老字號旅行品牌「Thomas Cook」因經營不善宣佈破產，受影響的旅客超過60萬人。幸好英國維珍願意伸出援手，協助部分受影響的旅客，但旅客身在海外肯定深受困擾。 假如「航空公司倒閉」事件在香港發生就慘了！因為市面上大多數旅遊保險，都不會因應航空公司倒閉作出賠償，記者就fact check過，有3間旅遊保險，包括中國銀行、藍十字及立橋保險，承保範圍包括「航空公司倒閉」。講到旅遊保險，還有以下3個旅小貼士，讓你買得更精明！

【1】中國銀行保險：最高賠償金5萬元

根據中國銀行保單顯示，若果出發前，香港旅遊業議會的註冊旅行社破產或航空公司倒閉，賠償範圍屬於「行程取消」，受保人可獲賠最高$30,000至$50,000元，賠償那些「不能退回」的預繳費用，例如訂金、旅費、機票費用、交通票據、住宿、旅行團費或表演活動門票等等。假設在酒店旅遊預訂網站，訂購了可退款的酒店房間，那都是不獲賠償。

若果旅行途中，才得知航空公司倒閉。那賠償範圍屬於「行程延誤」，受保人可獲賠最高$2,100至$10,000元，視乎影響的時數而決定賠償金額，一般都以延誤6小時來劃分。

【2】藍十字：最高賠償2千元

根據藍十字保單顯示，航空公司倒閉屬於「特別律貼」範疇，列明受害人必須已購買了相關機票，而該航空公司在出發前宣佈倒閉，可獲賠償因此而須額外購買機票的合理開支，最高獲賠$1,000至$2,000元，這個賠償額只足夠買一張廉航機票，如果本身乘坐傳統航空，真的蝕到入肉。而最平的「中國計劃」及「香港航空乘客」不在保障範圍內。

【3】立橋保險：航空公司倒閉一律當「行程取消」

立橋保險與中國銀行保險有少許不同，只要在受保期間，香港旅遊業議會的註冊旅行社破產或航空公司倒閉一律當「行程取消」處理，視乎投保計劃，最高可獲賠$10,000至$30,000元，同樣會賠償不能退回預繳的費用。包括訂金、旅費、機票、住宿等等。當然出發後，已使用的去程機票及已參與的活動不能索償。

航空公司倒閉可視「取消旅程」處理。（立橋保險官網）

【4】3個買旅遊保險小貼士

(1)分清楚「行程延誤」及「行程取消」概念更有效索償

即使同樣遇上航空公司倒閉的情況，為什麼「行程延誤」及「行程取消」獲賠金額相差那麼大？「行程取消」意味在不能預知的因素下，導致無法成行而損失的費用，相反「行程延誤」已經是旅途中或後的事，大家只需付回程機票或額外住宿費用，所以賠償金額少很多。

(2)旅遊保險不應在出發前一日才購買

很多人也不知道旅遊保險的生效日期是計「購買那天」，而非「旅遊日期」，所以愈早買旅遊保險，受保人得到的保障愈大。假設即將出發的旅行地，不幸被發出外遊警示或受天災影響，那就可以用「行程取消」索取賠償，換句話說在發出「外遊警示」及「得知存在的天氣情況」後才買旅遊保險，一律不獲任何索償。

(3)旅遊保險不應只留意旅途直接相關的損失

直接相關的損失指人身意外、個人財物及證件遺失等基本保障，但市場上部分旅遊保險公司囊括「家居財物保障」在內，就算旅行期間令其空置住所發生爆竊所引致的損失或破壞都能夠申請賠償。如要在外地參與「危險活動」，更要看清條款細則，切忽貪平得不償失，否則便會再次發生2013年的埃及熱氣球事件，因保險不包空中活動而拒絕賠償。至於「自駕遊」要留意有無包「人身責任保障」。

個人責任保障都很重要，而現在很多旅遊保險都包括在內。（恒生銀行官網）