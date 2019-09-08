【藝術Cafe】攝影藝術咖啡店共處一室　像把畫作相片一起喝下肚

這裡也許是藝術商店，也許是一間咖啡館。他們打造了這個咖啡、甜點結合的藝術空間，每一款飲品的命名和設計都有其相對的藝術作品，可以一邊品嚐一邊觀賞。

生活源於記錄

一直覺得成長的標誌就是——發現了時間的流逝。想起還在讀書時候的我們，總是覺得時間過得不夠快，而現在卻覺得一年也只是一眨眼的功夫。於是發現了這些的人，就開始悄悄地紀錄起了生活。攝影，是最簡單也最直接記錄生活的方式，而真正的攝影攝影藝術的誕生是要在記錄瞬間的同時，把握好構圖、光線、影調等方面，還要具備展現社會生活、自然現像等表達思想。好的攝影作品源於生活卻展現著時代！

毫無距離感的攝影藝術館

BROWNIE是小編珍藏已久的攝影作品集合店，旗下簽約了二十多位來自全球的藝術家，分別來自於中國、英國、美國、法國和北歐等國家，分享著來自全球的攝影藝術和文化。 每一幅作品都簽約並且限量，作為一家攝影藝術集合店，並不會有藝術品與生俱來的距離感。路過的行人也會因為被攝影作品所吸引，情不自禁地走進來參觀。這裡更像是一個隨時歡迎你的小型藝術館。

攝影藝術唾手可得

巧妙的設計把並不大的空間巧妙的分成了三個區域。攝影藝術展示區以簡約的北歐風呈現著，可能因為正處夏季，多數攝影作品都是高飽的清涼系列。夏日最受大家喜愛的水果、夏日獨有的粘膩曖昧的感覺、夏日穿著碎花裙子慵懶的女孩，這裡的攝影作品有9種裝裱方式。每一種呈現形式都體現著作品的不同質感，規格也從可在桌面擺放的大小到掛在牆面的巨型作品。

+ 9 + 8 + 7

還有文藝青年最愛的簡約紙板形式裝裱，價格區間也從一兩百到上萬。店裡還以攝影作品衍生出了很多周邊，讓攝影藝術成為觸手可及的的文化！

玩趣十足的環保型手提袋。（深圳微時光提供）

每一個小物件都有它的故事

這裡的每一個物件都代表著藝術。門口展示窗裡的回形針裝置燈，便是致敬美國概念藝術教父的作品，也代表著老闆開店的初衷。以開放、自由的方式，讓每一位來到這裡的人自由定義空間。也許是藝術商店，也許是一間咖啡館，又或是一間酒吧。

時間在這裡停下過

店內的負責人說，為了以更靈活的方式，讓大家了解這些攝影藝術作品。他們打造了這個咖啡、甜點結合的藝術空間，每一款飲品的命名和設計都有其相對的藝術作品，可以一邊品嚐一邊觀賞。休息區一直是BROWNIE的門面擔當，克萊因藍（Klein Blue）牆面讓整個店舖的藝術氣息飆升！在旁人看來毫無意義的瘋狂自拍和飯前打卡，是時間停留過的痕跡，再去翻看，也是彌足珍貴的記錄！

BROWNIE 地址：深圳市南山區粵海街道科苑南路2888號，深圳灣萬象城B118號 路線：地鐵2號線，后海站F口

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