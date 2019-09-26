2019東京5間五星級酒店甜品放題　$250港元食到希爾頓酒店Buffet

甜品猶如一個萬惡深淵，不過去得日本旅行當然是「食咗先講」啦！而且日本酒店每季都會推出不同主題的甜品放題，本篇精選5間東京5星級酒店的甜品放題，最長可以歎足2個半鐘，最重要價錢比香港食Tea Set還抵，最平的一間只需約港幣$250。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】東京希爾頓酒店「アリスinローズ・ラビリンス」

今年東京希爾頓酒店以「愛麗絲夢遊仙境」作為秋季主題，用上玫瑰和鏡子佈置大理石酒廊，打造成一間歐洲高貴的房子，只去「打卡」都值回票價。加上可在2小時30分鐘內盡情歎30款鹹甜樣點及20款飲料，包括「心與破碎的鏡子」櫻桃朱古力蛋糕、「血腥瘋帽子」草莓醬朱古力蛋糕、「玫瑰陷阱」石榴蜂蜜朱古力蛋糕等。另外，必試德國著名品牌「Ronnefeldt」的茶包，全球五星級酒店都推祟它們。而10月期間，更會送贈萬聖節糖果及到時會有現場音樂表演。

如果想體驗貴族級的待遇，不妨參加每日只有1客的「貴族的ハロウィンプラン」，一個價錢20,000円，可以不用等位，全程由穿著燕尾服的管家為你提供服務，以及包1瓶「VEUVE CLICQUOT BRUT」黃金香檳。

「アリスinローズ・ラビリンス」詳情：

日期：9月6日至11月6日

時間：星期一至日14:30-17:00/15:00-17:30

收費：

星期一至五 成人3,800円，小童2,400円（未連稅）

星期六至日或公眾假期 成人3,950円，小童2,500円（未連稅）

東京希爾頓酒店Marble Lounge 地址： ヒルトン東京 1F マーブルラウンジ 東京都新宿区西新宿6丁目6 西新宿6−6−2 預約網址：https://www.tablecheck.com/zh-TW/shops/hiltontokyo-marble-lounge/reserve（有中英文界面）

+ 5 + 4 + 3

【2】東京御台場希爾頓酒店「ダイバジャン、ダイバジェンヌ達のティーパーティー」

位於御台場的希爾頓以「神秘宴會」為主題，主要吸引迷人的紳士和女士們來參加高級茶會。在90分鐘的用餐時間中，可以盡情享用28款萬聖節造型甜點及5款鹹點，包括「大腦」草莓醬慕斯、「眼球」果凍、竹炭泡芙及黑芝麻蛋卷等。除了食物，另一吸精之處是望住台場海景及彩虹橋High Tea，就算「食景」都抵呀！

如果穿著適合舞會的衣服或配件，譬如塗上紅色指甲油、手套、煲呔或高頂禮帽，再告知侍應生，紳士講出「ダイバジャン」、女士講出「ダイバジェンヌ」，那就可以獲得氣酒或飲料。

「ダイバジャン、ダイバジェンヌ達のティーパーティー」放題詳情：

日期：9月1日至10月31日

時間：星期一至日14:45-16:15/16:30-18:00

收費：

星期一至五 成人3,400円，小童2,040円（未連稅）

星期六至日或公眾假期 成人3,800円，小童2,280円（未連稅）

東京希爾頓酒店Seascape Terrace Dining 地址： ヒルトン東京お台場 2F シースケープ テラス・ダイニング 東京都港区台場1丁目9-1 預約網址：https://www.tablecheck.com/shops/seascape/reserve （有中英文界面）

+ 3 + 2

【3】東京康萊德酒店「ハロウィン・マジック スイーツビュッフェ」

東京康萊德的萬聖節甜品自助餐一向深受日本人歡迎。今年他們以「魔法萬聖節」為主題，在90分鐘的用餐時間中，可以味品嚐到12款萬聖節甜點及5款鹹點，其中必試紫薯慕斯、香梨朱古力派和覆盆子和荔枝果凍等等。除了外型，選用秋季食材都是本次自助餐的特色，而且康萊德比希爾頓還要高級，相信食物質素一定有保證。

「ハロウィン・マジック スイーツビュッフェ」放題詳情：

日期：9月14日至10月31日

時間：星期一至日13:00-14:30/15:00-16:30

收費：星期一至日 成人4,500円，6至12歲小童2,300円、3至5歲幼童1,300円（未連稅）

東京康萊德酒店All Day Dining Cerise 地址：コンラッド東京 セリーズ 東京都港区東新橋1-9-1 預約網址：https://www.tablecheck.com/shops/conradtokyo-cerise/reserve（有中英文界面）

+ 2

【4】品川王子大飯店「Autumn Color Palette 秋の味覚とお茶スイーツブッフェ」

自助餐以「秋天的味道與茶」為主題。嚴選秋天當造食材如南瓜和蕃薯，製作出不同的食品，另外，還使用了秋季水果製作提拉米蘇，以及選用糙米茶及宇治抹茶做出不同的糕點，還有廚師精選的烤蘋果香草雪糕配杏仁吐司。為了配合秋天主題，餐廳充滿了金黃色葉子和果實的裝飾，仿如秋天落葉，一邊品嚐秋天的味道，一邊欣賞秋天的色彩。

「Autumn Color Palette 秋の味覚とお茶スイーツブッフェ」放題詳情：

日期：9月1日至10月31日

時間：星期一至日13:00-14:30/15:00-16:30

收費：星期一至日 成人4,200円，4至12歲小童2,700円（未連稅）

品川王子大飯店「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」 AWA LOUNGE 地址：品川プリンスホテル メインタワー39F 預約電話：:03-5421-1114

【5】東京全日空洲際酒店「チョコレートブッフェ チョコレートセンセーション」

雖然今年的活動還沒開始，不過往年的評價一直好高，喜歡朱古力的人，絕對不可以錯過。自助餐主題是「秘密巧克力花園」，一旦進入這個朱古力花園，你就可以完全沉浸在朱古力世界中。而且款式也是5間之中最多，超過25款朱古力甜點及10款鹹點，而且想得到的朱古力品種都有，好似白朱古力，黑朱古力、牛奶朱古力以及紅寶石朱古力，淡紅色澤的紅寶石朱古力，於2017才正式面世，完全無添加色素、香料的朱古力，不是很多地方可以吃到。



「チョコレートブッフェ チョコレートセンセーション」放題詳情：

日期：10月１日至2020年1月13日

時間：星期一至日11:30-13:00/13:30-15:00/15:30-17:00/17:30-19:00/19:30-21:00

收費：

星期一至五 成人4,300円（未連稅，以上價錢只是10月優惠價）

星期六至日或公眾假期 成人4,900円（未連稅，以上價錢只是10月優惠價）