【2020跨年旅遊】盤點日本韓國跨年景點　必睇寺廟敲鐘、日出靚景

聖誕跨年假期到底要去哪玩？看膩了台灣新北耶誕城、101煙花，今年就去日本、韓國跨年吧！只要把握聖誕、跨年假期請假技巧，就可以獲得屬於你的跨年連假啦～旅遊咖小編推薦你可以利用這數天的跨年連假到日本、韓國遊玩，不但比較便宜、路程也比較近不會感到疲倦！再告訴你跨年除了煙花，還有什麼好玩～

聖誕跨年便宜好去處

#日韓｜寺廟敲鐘祈福

1. 日本京都知恩院「除夜の鐘」

曾被CNN選為全球十大跨年景點的京都知恩院，每年都有大批的日本人及外國的觀光客來到這裡參加新年的祈福儀式。由於新曆的新年對於日本國人來說就像香港、台灣人的農曆新年一樣重要，因此日本居民也十分重視這個節日！

當午夜的時間一到，知恩院就會由一名僧侶拉著主要的粗繩，另有十六名僧侶拉著綁在粗繩旁的細繩，一同合力敲響108次鐘聲。每敲一聲，就象徵著煩惱的遠離，108下的鐘聲則代表人的一生108種煩惱。想要在日本除夕夜莊嚴的鐘聲中洗滌煩惱、求得平靜的旅人一定要去體驗一下。

京都雖然也是日本一線的大城市，但消費還是比東京來得便宜，如果被近期大漲的日幣嚇到，預算又有限的話，推薦跨年跟團比較划算！由於旅行社跟航空公司、住宿方是長期合作，拿到的價錢比較低、保留的房數也比較多，在考慮跨年到日本參加敲鐘儀式的旅人可以參考大阪、京都的團旅行程，通常價格都會比較低，只要利用夜晚的自由時間前往，同樣可以參加跨年儀式啊！

地址：京都市東山区林下町400 營業時間：9:00～16:00（敲鐘儀式為8點開門、11點關門、午夜00:20開始敲鐘，建議想要體驗儀式的旅人；傍晚7點就前往排隊） 交通方式：JR京都駅轉乘市巴士206路線，於「知恩院前」站下車後徒步約5分鐘。

2. 韓國首爾普信閣敲鐘祈福

韓國同樣也有跨年的祈福敲鐘儀式。在每年的午夜時分，首爾的普信閣都會由網路票選出來、具有社會影響力的人士輪流敲響33聲的鐘聲，象徵這33下的鐘聲會傳向佛教中所說的「33層天」，請求33層天的各界神明保佑韓國國運昌隆、國泰民安，也向全國的人民告知嶄新的一年就此開始。

敲鐘的儀式源自於普信閣的鐘樓，在古代是用來告知城內外人民時間的。過去，普信閣每天會在清晨4時敲鐘33下，到晚間10時再敲鐘28下，作為民眾一天時間的標準。現在則是在星期一以外、每天上午11時進行1小時的「千年之聲、普信閣敲鐘活動」。

2019年的韓國由於受到中美貿易戰、日韓貿易之爭的夾擊，因此韓幣大幅貶值，來到7年內新低點，代表今年去韓國玩就是最划算的時間點。如果還想去南怡島、小法國村玩的話，建議可以跟團，再利用晚上的自由時間搭乘地鐵來到普信閣，因為必去的南怡島搭韓國的大眾交通工具實在是很難到達呀！

地址：首爾市鍾路區鍾路54 (貫鐵洞)。 營業時間：外部不限時參觀(內部只有敲鐘活動時開放) 交通方式：首爾地鐵1號線鐘閣站4號出口 門票：不收費

#韓國｜欣賞絕美新年日出

既然2019年韓幣大貶，那旅遊咖小編就來推薦你兩個韓國的跨年好去處！你知道嗎？跨年除了看煙火、時有耳聞的日韓敲鐘祈福活動，別忘了還有新的一年美到冒泡的日出可以欣賞呀！

1. 韓國｜南山首爾塔日出美景

身為韓國首爾代表性景點的首爾塔，位在首爾的正中心南山，在這裡能夠俯瞰全首爾市景，因此不論是賞日出還是夜景，都是很推薦的景點之一。在新年的第一天，很多旅人都會選擇來到這個代表性的景點欣賞日出。由於首爾的日出較晚（2019年1月1日為7:46AM），因此也很適合愛賴床的旅人呀！跟心愛的人在新的一年的第一天就到南山首爾塔來，賞完日出之後、再到愛情鎖牆掛上愛情鎖，這不叫浪漫什麼才是浪漫呀～

地址：首爾特別市龍山區南山公園街105 營業時間：10:00-23:00（跨年營業時間可能會延長、依官網公布為主） 交通方式：首爾地鐵明洞站4號出口、步行10分鐘搭纜車

2. 韓國｜釜山廣安大橋日出美景

元旦這天到釜山廣安大橋賞日出美景的唯一理由，就是跨年限定的「廣安大橋迎日出慶典」。由於廣安大橋平日是禁止行人徒步上橋的，但是在元旦的這天開放上橋欣賞日出（其它時間不定期開放、依釜山市政府資訊），這麼限定的活動怎麼可以錯過啊！

搭上第一班地鐵，走在空曠的廣安大橋上，等著海平線那端的太陽緩緩升起。雖然冬日清晨的釜山十分寒冷，但看見陽光慢慢將蔚藍的大海渲染成橘紅色的感動，想必是難以言喻啊！

釜山廣安大橋（IG@dwdc2）

地址：釜山水營區南川洞-海雲台區佑洞 交通方式：釜山地鐵2號線，廣安站下車徒步抵達

#日本｜跨年夜瘋玩樂園

1. 日本東京迪士尼跨年活動

以上敲鐘祈福、賞日出的跨年活動都太靜態、不適合精力充沛的你嗎？那就來日本試試看東京迪士尼推出的跨年活動吧！2019年9月東京迪士尼將會開賣「2020年跨年護照」，只要擁有這本護照就可以從2019/12/31晚上開始通宵瘋玩東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋樂園到2020/1/1早上六點！

超夢幻的迪士尼城堡倒數、迪士尼跨年煙火都在這裡～不過要獲得這本護照的難度也很高，你必須先具有日本的聯絡地址與姓名才能夠參加抽選活動，但這麼令人心動的跨年活動一定要試試看的啦！

超夢幻的迪士尼城堡倒數、迪士尼跨年煙火都在這裡～（IG@wuewuaaaa）

日期：2019年12月31日～2020年1月1日。 地址：千葉県浦安市舞浜1番地1。 跨年特別營業時間：2019/12/31 20:00- 2020/1/1 6:00 跨年護照售價：9900日圓、3歲以下免費。

2. 日本大阪環球影城跨年活動

說到樂園，日本大阪環球影城的跨年活動也是你不能錯過的！如果你是哈利波特、Minions、Snoopy的粉絲，那來大阪環球影城跨年就對了～大阪環球影城每年都會推出跨年的特色活動，去年跨年推出的「Universal Countdown Party 2018」就吸引了大批民眾一同前往歡度跨年夜。

午夜時刻一到，便會有3000發的煙火陪著你迎向新的一年。除此之外，豪華的跨年限定表演節目也是有的！雖然2019年的跨年派對資訊還沒公布，但相信一定會吸引一票環球影城迷來到這裡跨年的～今年跨年想出發大阪的你必須好好瞄準官網開賣門票的那刻，因為賣完就沒有啦！

大阪環球影城每年都會推出跨年的特色活動，去年跨年推出的「Universal Countdown Party 2018」就吸引了大批民眾一同前往歡度跨年夜。（pink.booboo／IG)

日期：2019年12月31日～2020年1月1日。 地址：大阪市此花區櫻島2-1-33 交通方式：從JR夢咲線環球城站步行約5分鐘 跨年特別營業時間：12/31 19:00- 1/1 21:00（2019年資訊待公布） 跨年特別票券售價：含稅約12800~27300日圓（2019年資訊待公布）

看完了2020年聖誕跨年攻略，你決定好要去日本、韓國哪一個國家度過你的跨年連假了嗎？與好友、同事一起請假，今年就出國跨年，瘋玩迪士尼、環球影城，賞一年一度的新年日出！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於2020聖誕跨年｜不只看煙火，迪士尼＋環球影城倒數,祈福敲鐘,賞日出新玩法】