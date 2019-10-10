【2019關西聖誕】7大燈飾攻略　必睇神戶Luminarie、大阪光之饗宴

關西地區是港人遊日的熱門地點之一，當中的大阪、京都和神戶都是人氣旅遊勝地。繼東京、北海道等地區後，京阪神地區的冬季聖誕點燈資訊近日陸續出爐，打算在冬季到關西度過一個浪漫假期的朋友，絕對不能錯過！
【1】大阪光之文藝復興2019
大阪中央公會堂在入黑後會有燈光匯演，七彩繽紛的燈光投射在建築上，每一次長達約8分鐘，非常精彩。另外，中央公會堂前更設有約150米長的燈光步道，透過不同顏色的燈泡點綴兩排的櫸木，浪漫奪目。
大阪光之文藝復興2019
地址：大阪市北區中之島1丁目1番27號
交通：大阪市營地下鐵御堂筋線「淀屋橋」站下車，步行約5分鐘
日期：2019年12月14日 - 12月25日
點燈時間：17:00 - 23:00（部份節目16:00至22:00）
【2】御堂筋彩燈2019
「御堂筋彩燈」與上述的「大阪光之文藝復興」合稱為「大阪光之饗宴」。御堂筋貫通大阪市中心，連接梅田與難波兩大商圈。大道兩側的樹木都利用七彩的燈泡裝飾，全場總共4公里，非常壯觀。
御堂筋彩燈2019
地址：阪神前路口至難波西路口，主要為御堂筋線難波站至梅田站
交通：大阪市營地下鐵御堂筋線「淀屋橋」至「難波」之間各站
日期：2019年11月4日 – 12月31日
點燈時間：17:00 – 23:00
【3】大阪環球影城
今年大阪環球影城將以「水晶聖誕節」為主題，並宣布樂園內所有燈飾和歌舞表演等將全部煥然一新。除了超過30米高的聖誕樹將以水晶裝飾外，整條大街都會掛上水晶燈飾，讓遊客感受閃耀的聖誕節。
更多詳情請看 【大阪必玩】環球影城USJ聖誕2大慶典 Minions繼續陪你過聖誕
大阪環球影城
地址：大阪府大阪市此花区桜島2-1-33
交通：JR電車「環球影城」站
日期：2019年11月14日 – 2020年1月13日
點燈時間：入黑後至閉園前30分鐘
營業時間請參考：
https://www.usj.co.jp/svw/cwc?method=displayParkScheduleList
門票：（單日券）大人約613港元，兒童約4 - 11歳約416，65歳以上約554港元
【4】難波「光之旅」
難波「光之旅」由南海大樓一路延伸到NAMBA PARKS商場，為每年的大阪著名燈飾景點之一。每一段都有不同的燈飾，包括閃亮瀑布、銀白色的樹枝裝飾等，氣氛夢幻。
難波「光之旅」
地址：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70
交通：南海電鐵「難波」站
日期：2019年11月 - 2020年2月（確實時間有待公布）
【5】大阪枚方公園「光之樂園」
枚方公園雖然沒有環球影城著名，但門票比較便宜，遊樂設施也不少，亦是許多日本人在假日時會到訪的樂園。每年冬季，枚方公園都會舉辦名為「光之樂園」的燈飾活動，當中包括掛上時鐘的約10米聖誕樹、時空旅行隧道等，感覺唯美浪漫。同時，樂園內亦有舞台劇表演，配合音樂和燈光效果，非常吸睛。
大阪枚方公園
地址：大阪府枚方市枚方公園町1-1
交通：京阪本線「枚方公園站」或京阪巴士「枚方公園口」下車步行約10分鐘
日期：2019年12月16日 – 2020年1月6日，2019年11月3日 - 2020年3月1日只限周末與公眾假期
入場費（門票＋接駁車）：大人 約322港元，小學生 約277港元，2歲以下約190港元
【6】京都燈雪節
被譽為關西最大型燈飾活動的京都燈雪節（京都ILLUMIERE），舉辦地點位於琉璃溪溫泉公園，以「Synesthesia（共感）」為主題，利用高科技光影技術，結合音樂和藝術，裝飾園區內的每個角落，例如星塵森林、水晶湖等。
京都燈雪節
地址：京都府南丹市園部町大河内広谷1-14
交通：JR電車「園部」站下車，轉乘免費接駁巴士（車程約30分鐘）
日期：2019年10月 – 2020年3月
點燈時間：入黑後至22:00
【7】神戶LUMINARIE
神戶LUMINARIE是關西三大燈飾活動之一，始於1995年，當時為了追悼阪神大地震的罹難者和祈求城市復興而舉辦的活動。整個點燈活動分為仲町通及東遊園地兩個主要地點，利用LED燈泡打造華麗奪目的燈飾藝術，燈飾亦會隨著音樂起伏而變化。
神戶LUMINARIE
地址：舊外國人居留地及東遊園地
交通：JR電車「三ノ宮」站、阪急電車或阪神電車「神戸三宮」站下車，步行約5分鐘
日期：2019年12月6日 – 15日
點燈時間：星期一至四18:00 – 21:30，星期五18:00 – 22:00，
星期六17:00 – 22:00，星期日17:00 – 21:30