【旅行拍照】團體相點影最吸睛？必學10招姿勢、技巧打卡呃Like！

團體拍照真的是一門很大的學問！不管是週末出遊，還是放長假的時候跟朋友、家人一起出國旅行，旅途中拍各種創意美照放在Facebook或是Instagram上炫耀是必然的，但到底要怎麼拍才吸睛？旅遊咖小編為你整理出團體拍照最吸睛的姿勢跟技巧，學起來讓你的回憶滿滿、歡笑無限！

經典姿勢清單

經典姿勢一：一起比個愛心吧

誰說朋友們一起擺愛心拍照是過時的姿勢！愛心就是友情的最佳見證啊～可以利用景深、將相機對焦在兩人的背影與愛心手勢上，讓畫面在景色的襯托下更為豐富。

一起比個愛心吧（Lauren Richmond／Unsplash）

如果是一群朋友出遊，那就辛苦中間的朋友啦～將兩隻手都伸出來與左右的旅伴比個愛心，就可以拍出上面可愛又不單調的照片！（ Melissa Askew／Unsplash）

按圖看更多經典姿勢：

還有6大最佳拍照技巧教學！按下圖即睇▼▼

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以上就是旅遊咖小編為你整理出來的的團體拍照技巧！相信你也一定可以做得到～今年趕緊捉緊假期，找好友們一起出國旅行，參考以上的團體拍照技巧，相信你的旅遊照一定能夠讓其他人超羨慕的啦～別再拖了，現在就開始規劃行程吧！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於【團體拍照技巧】揪朋友這樣拍才吸睛！不論畢旅、跟團、自助都適用】