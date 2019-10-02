【東京迪士尼】電子Fast Pass攻略　手機App取票　不用再狂奔了！

到迪士尼時最重要的就是排隊時間了，難得出國來一趟一日遊可不能把時間都浪費在排隊！ 還好迪士尼推出了超貼心的手機APP，就能快速取得Fast Pass，終於不用再一個一個遊戲地奔跑搶票了！

【日本旅遊指南】九洲玩到北海道？一文收錄「食住買玩」最強攻略

▼▼按圖放大，看看以手機Apps提取Fast Pass的教學吧！▼▼

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來看一下影片教學吧~~

迪士尼門票哪裡買？ 1. 現場排隊購買 2. 事前於東京市區（如：池袋、新宿、澀谷等）迪士尼商店購買 3. 日本便利店（如：LAWSON）機器購買 4. 在旅遊產品平台買

一般常見的購買方式為以上幾種，如果現場排隊買票就無法在第一時間內入園，在日本便利店再買也可能因為語言不通或機器不會操作而出現問題，因此比較建議出發前就先上網將票預定完成，避免到時候掃了興。

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