【台中住宿】台中4間高CP值特色青年旅館　最平$93港元一晚

台中近年致力發展文化產業，審計新村、綠美丘市集等紛紛為台中增添文藝氣息，更比台北多了一份悠閒的感覺，因此不少人都會選擇到台中度假，來一趟放鬆的小旅行。《香港01》旅遊頻道記者整理了4間位於台中市區的特色青年旅館，CP值非常高，無論獨遊或與三五知己遊玩都非常適合！

【1】有張床 PerBed

「有張床」以露營為主題，打造一個有趣的住宿空間。旅館共提供5種床型：三角錐形的小帳篷、長形帳篷、木頭吊床、鐵架床和落地窗邊的床鋪，全部處於一個大空間裏，在台灣稱為「通鋪」，營造一種大家一起露營的氛圍。

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有張床 PerBed 地址：台中市北區進化路627號2樓 價錢：約110港元起/一晚

【2】StrayBirds 漂鳥青年旅館

「漂鳥青年旅館」位於勤美誠品附近，亦鄰近商圈，因此附近非常多美食。旅館共有4層，一層是女生專屬的樓層，男女混合的住宿佔了兩層，剩餘一層為大廳和公共空間，放置了兩個吊籃椅子。旅館整體以木頭為主要元素，感覺溫馨。

StrayBirds 漂鳥青年旅館 地址：台中市西區公益路201號8樓 價錢：約93港元起/一晚

【3】62巷青年旅館

「62巷青年旅館」位於東海商圈附近，步行約10-15分鐘即可到達，到商圈隔壁的夜市掃街亦非常方便。旅館整體走工業風，加入了大片的紅磚牆和外露的殘舊水管等元素。另外，旅館亦會不定期邀請樂團和音樂人作現場表演，讓住客感受熱鬧的夜晚。

62巷青年旅館 地址：台中市台灣大道五段280號 價錢：約94港元起/一晚

【4】沐品居膠囊行旅

開業不久的「沐品居膠囊行旅」鄰近台中火車站，適合打算到乘搭火車到其他地方遊玩的朋友。旅館以太空為主題，房間為一間間獨立的太空艙模樣，調控燈光、空調、USB插座都集中在一個控制板上，就跟太空船的儀表板一樣，未來感十足。