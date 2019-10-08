【2019北海道聖誕】6大燈飾攻略　必睇青池、函館夢幻美景

北海道的冬季雖然非常寒冷，但白茫茫的雪景同時令人嚮往不已。除了滑雪、冰瀑祭、雪祭外，聖誕點燈亦是冬天北海道的矚目活動。最近，北海道各大城市已經陸續公布了2019年的聖誕點燈詳情，當中包括著名的美瑛青池。

【1】函館金森紅磚倉庫

函館於每年的12月初至25號都會舉辦名為「聖誕夢幻節」的活動，金森紅磚倉庫附近擺放了一顆超過20米高的巨型聖誕樹，由函館的姊妹市加拿大哈利法克斯贈送，被稱為「呼喚幸福的聖誕樹」。透過約50,000顆燈泡點綴，非常璀璨奪目。

地址：北海道函館市末広町14-12 沿岸 交通：JR函館本線函館站步行約15分鐘 / 路面電車十字街電車站步行約5分鐘 日期：2019年11月30日 – 12月25日 點燈時間：16:30 – 17:45，18:00 – 00:00 （活動第一天由18:00開始）

【2】函館夢幻彩燈節

在函館市元町的二十間坂、八幡坂、開港通的兩排道路上，約有10多萬顆燈炮纏繞在樹木上，放眼望過去感覺浪漫。不少網友都建議從坡道上端開始散步，以俯瞰的角度欣賞夜景，在八幡坂更可以欣賞到坡道前方的函館港美景，畫面非常漂亮。

地址：北海道函館市元町（二十間坂、八幡坂、開港通等） 交通：路面電車十字街電車站步行約5分鐘 日期：2019年11月30日 – 2020年2月29日 點燈時間：日落 – 22:00

【3】函館五稜星之夢

「五稜星之夢」是函館著名的冬季夜景，透過約2,000顆燈泡點綴星形城牆「五稜郭跡」，從五稜郭塔俯瞰眺望，就能看到一顆巨大的星星躺在白茫茫的雪地上，閃爍耀眼。

地址：函館市五稜郭町44 五稜郭公園 交通：從JR函館站搭路面電車約17分鐘，於「五稜郭公園前」下車步行約10分鐘 日期：每年12月 – 翌年2月底（2019年確實日期有待更新） 點燈時間：17:00 – 20:00

【4】洞爺湖溫泉賞燈隧道

洞爺湖是北海道的著名溫泉勝地，在通往洞爺湖湖畔的路上，有一條約70米長的賞燈隧道。燈光隧道以40萬顆以上的燈泡打造，七彩奪目，感覺浪漫夢幻。

地址：洞爺湖溫泉熱鬧廣場（「洞爺湖萬世閣Hotel Lakeside Terrace」對面） 交通：由JR札幌站乘至洞爺湖溫泉站（約2小時45分鐘），再從洞爺湖站搭巴士，車程約20分鐘 日期：2019年11月1日 – 2020年3月1日 點燈時間：18:00 – 22:00

【5】札幌白色燈樹節

札幌白色燈樹節於1981年首度舉行，是日本第一個舉辦的彩燈活動。白色燈樹節主要有大通公園、札幌站前大道、南一條大道這三個會場，以不同主題為概念，佈置七彩繽紛的燈飾，令人目不暇給。在2丁目會場更會有「慕尼黑聖誕節集市」，售賣德國的道地料理、甜品、紀念品等。

地址：北海道札幌市中央区（大通公園、札幌站前大道、南一條大道等） 交通：地鐵大通站出站即可抵達 日期：2019年11月22日 – 2020年3月15日 ※大通公園：2019年11月22日 - 12月25日 ※札幌站前大道：2019年11月22日 - 2020年2月11 ※南一條大道：2019年11月22日 - 2020年3月15日 ※札幌市北3條廣場：2019年11月22日 - 2020年3月15日 ※札幌站南口站前廣場：2019年11月22日 - 2020年3月15日

【6】美瑛青池

位於北海道美瑛町白金的青池，湛藍色的池水與聳立白色枯松形成的絕色，被譽為一生人一定要去一次的景點。青池一年四季均有不同的魅力，而每年冬季都會舉辦夜間點燈活動。青池被一片白雪覆蓋，在燈光的照耀下，猶如仙境般醉人，倘若遇上下雪，感覺更加夢幻。