【日本美食】仙台唔只得牛舌！5間人氣小店推介　必試毛豆雪糕

很多人對仙台美食的印象只有牛舌，但其實還是有很多選擇！這次會介紹一些位於仙台車站周邊的小吃及甜點店，從歷史悠久的老舖到年輕人最愛的打卡名店都有，到仙台旅遊時你必定要試試！

三色麻糬名店 – 村上屋餅店

仙台的名物之一毛豆麻糬，是把毛豆（或稱枝豆）搗上泥，再加入鹽和糖調味，最後放到麻糬上。第一次看到這道甜點時，可能會被那青綠色的賣相嚇到，但試過後就會看上那清爽而帶豆香的美味征服，就連一向怕和菓子的我也愛上！

要吃當然選最好！距離仙台車站約10分鐘步程的村上屋餅店是創業140年的老舖！小小的店內充滿懷舊風情，即使是平日也總是客人源源不絕。這裏也可以點毛豆麻糬或紅豆湯的日式甜點，但我更推薦三色麻糬。

三色麻糬即是三個口味的麻糬，分別是毛豆、芝麻、核桃，特別適合第一次挑戰毛豆麻糬的朋友，不合口味也不會剩下來浪費。而且這三個口味都做得非常出色，芝麻及核桃都磨得幼細而香滑，毛豆則是能吃到豆粒獨有的質感，重點是都不會太甜。雖然麻糬有點大，但交替著不同口味品嚐，吃到最後一口都不會太膩。

地址：宮城県仙台市青葉区北目町2-38 店名：村上屋餅店 交通簡介：從地下鐵南北線「五橋駅」北4出口徒歩7分／從JR「仙台駅」西口徒歩15分 營業時間：9:00～18:00 定休日：星期一

毛豆小徑 – 喜久水庵及毛豆茶寮

如果你像我一樣因此喜歡上毛豆的味道的話，那推薦你另外一個好地方！位於JR仙台車站3樓的毛豆小徑，集合了仙台的兩大連鎖店 – 喜久水庵、毛豆茶寮，提供各種新式毛豆甜點。雖然他們都在車站內有數家分店，但分佈位置不同，只有這裏能一口氣品嚐，所以我每次一到仙台站都會先來這裏補充糖分。

喜久水庵主打毛豆雪糕，而我特別推薦迷你毛豆新地，香甜的毛豆雪糕旁有QQ的麻糬及毛豆泥，口感豐富，但價錢只比一般的毛豆雪糕多100日幣，感覺划算(笑)

而毛豆茶寮則是以毛豆奶昔聞名，外帶那邊常常排滿了人龍。毛豆與牛奶及香草的味道意外地十分配合，如果你自問是螞蟻人（愛吃甜食），那可以點豪華版的ずんだシェイクエクセラ（Zunda shake ekusera），在奶昔上加滿滿的鮮忌廉與毛豆蓉，更甜更滑，毛豆風味也更突出！

地址：宮城県仙台市青葉区中央１丁目１−1 仙台駅3F 店名：ずんだ小徑 交通簡介：從JR「仙台駅」徒歩1分 營業時間：8：00～21：30 定休日：不定休

▼▼▼點擊大圖睇埋另外三間推薦餐廳小店▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

仙台的牛舌固然要吃，但記得別吃太飽，因為還有很多美味的小吃及甜點等著你喔～～

延伸閱讀：

日本租車自駕旅遊超簡單教學!!從網路預約租車到歸還全部教給你~~

驚安殿堂(激安殿堂)唐吉訶德2019電子優惠券！下載、使用教學、店鋪查詢、退稅流程一次都給你~~

【本文由窩日本授權轉載，Facebook Page：窩日本Wow-Japan】