【日本美食】甜品控專屬旅遊地圖！6間東京人氣蛋糕名店推薦

在日本，要找漂亮好看的蛋糕並不難，只要隨便走進一家百貨公司的地下超市，便會看到琳琅滿目的蛋糕與甜點。但如果這並不滿足你，你追求更有內涵層次的精心之作，又或是想要來一場悠閒的下午茶，那麼現在就推薦你6間東京的蛋糕店，從名師之作到人氣之選，是你在東京必不可錯過的美味！

1. FRENCH POUND HOUSE

被喻為日本第一的草莓蛋糕，隱藏在巢鴨的住宅區內，帶點古典氣氛白磚牆與鮮藍大門使它在人煙稀少的街道上特別顯眼。平日的中午不用排隊，蛋糕櫃內還有十多款蛋糕可以選擇，每款造型相對簡單，沒有過份花巧的裝飾。點好蛋糕後你可以隨便選擇座位，店內有十餘桌，有不少是面向牆壁的位置，你也可選擇在店外的座位享用，感受日本住宅街道的寧靜。

招牌的草莓蛋糕分加酒精及不加兩種口味。賣相就跟平常的草莓蛋糕無異，但味道卻是更高等級。生忌廉幼滑而香甜，蛋糕濕潤，每層蛋糕的表面都塗上果醬，所以每一口都充滿草莓香氣。頂部的草莓雖然微酸卻跟生忌廉配合剛好，整體不會過甜或過酸。小小一塊蛋糕很快便吃完，而那份美味會讓你想要馬上再來一塊，吃再多也不會覺得膩！

地址：〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-4-4 店名：FRENCH POUND HOUSE フレンチパウンドハウス 交通簡介：巢鴨駅南口徒步5分 營業時間：10:00～20:00 定休日：不定休 周末營業 官網：http://www.frenchpoundhouse.com/index.html

2. Libertable

充滿自由想像與創意的味道，Libertable的每一款蛋糕都會讓你佩服起糕點師森田一賴來。在這裏，你可以找到加入黑松露，甚至是鵝肝的蛋糕，聽起來可能很奇怪，當你嚐一口，你便會發現蛋糕的每一種食材都是經精心計算得天衣無縫！像是Zénith以鵝肝配合蘋果醬，鹹甜的味道剛剛好，加上水果微酸的清爽，複雜而成熟的大人味道，值得你細細品嚐。Libertable在銀座及涉谷都有分店，但都是外帶店，只有赤坂本店提供座位可以即場享用。雖然店內只有4個座位，但裝修時尚，剛好在那區逛街的話不妨停下腳步，來一口蛋糕短休一下！

地址：東京都港区赤坂2-6-24 1F 店名：Libertable リベルターブル 交通簡介：東京メトロ千代田線 赤坂駅 2號出口 徒歩2分；東京メトロ銀座線・南北線 溜池山王駅 7號出口 徒歩4分 營業時間：11:00 ~ 21:00 定休日：不定休 周末營業 官網：https://libertable.com/

3. HARBS

這家蛋糕店大名已經早就傳遍在遊客間，而無疑它也實至名歸，才多年來受人喜愛，總是大排長龍！HARBS在東京及周邊地區有十多間分店，新宿、上野、六本木等人氣觀光景點都有。而店內環境舒適，像是涉谷店內座位寬敞、空間感十足，是下午茶或逛街累了休息的好選擇！（雖然可能要排一下隊）。招牌水果千層蛋糕用料充足，每層夾著厚厚的水果片與特製忌廉，包括蜜瓜、香蕉、奇異果等等。水果香甜的滋味為你補充糖分，再搭配一杯美味的紅茶，充份治癒你的疲勞！

地址：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ ShinQs 4F 店名：HARBS ハーブス 交通簡介：東急東横線涉谷駅 15號出口直到 營業時間：10:00～21:00 定休日：不定休 周末營業 官網：https://www.harbs.co.jp/harbs/

4. HIDEMI SUGINO 杉野英實

能夠在名店林立的銀座開店，可想而知這家蛋糕店也大有來頭！HIDEMI SUGINO，即糕點師杉野英實，曾獲過多項獎項的他在世界知名，每款他所創作的蛋糕都如藝術品一樣好看而美味，其中慕絲蛋糕更被喻為世界第一，入口即化的口感無人能及。不過想要品嚐他的作品就需要多花點時間了，這裏幾乎每天都大排長龍，加上外帶跟店裏享用都排同一隊伍，雖然店內有約20個位置，但還是要花上一小時左右才能進店內，而在下午3點蛋糕櫃就會空空如也了！

每一件蛋糕看起來都是色彩鮮豔，如寶石一樣亮麗。而口味偏向成熟，以莓果及洋酒系為主，味道細膩不會過甜。當中必試的是只限店內享用的慕絲類蛋糕！因為杉野認為溫度對於蛋糕來說非常重要，一部分蛋糕為了保持質量而不設外帶，所以這些店內限定的蛋糕都是承載著糕點師的講究與執著呢！不過請注意，店內其實是不允許拍照的，好孩子不要亂拍喔！

地址：東京都中央区京橋3-6-17 京橋大栄ビル 1F 店名：HIDEMI SUGINO イデミ・スギノ 交通簡介：京橋駅1號出口徒步3分 營業時間：11:00～19:00（L.O.17:30） 定休日：星期一、日

5. IL PLEUT SUR LA SEINE

又一日本第一之作！代官山這家由糕點大師弓田亨開設的蛋糕店，擁有敢自認日本第一的自信，堅持不開分店以維持質量，獨一無二。這裏的蛋糕雖然外表與味道的組合較簡單，但都用上嚴選的食材（旁邊還開了蛋糕材料店可以選購），味道也平衡得很好，不會過甜！

店內座位雖然不多，但氣氛寧靜，可以享受悠閒的下午茶。而且有只限店內享用的菜單，像是現點現做的千層酥蛋糕，不妨即場享受，然後再帶些甜點回家。除了蛋糕，IL PLEUT SUR LA SEINE還有各種朱古力、餅乾等點心，想找與眾不同又顯品味的伴手禮，可以來這裏看看！

地址：東京都渋谷区猿楽町17-16 代官山フォーラム2F 店名：IL PLEUT SUR LA SEINE パティスリー イル・プルー・シュル・ラ・セーヌ 交通簡介：東急東横線代官山駅 中央出口 徒歩8分 營業時間：10:30～19:30（Eat in L.o. 19:00） 定休日：毎週星期二、每月第2・第4個星期三 周末營業 官網：https://www.ilpleut.co.jp/boutique/

6. 西洋果子SIROTAE（しろたえ）

多年來一直是被視為東京第一生芝士蛋糕名店的西洋果子SIROTAE，已經屹立不搖於赤坂一帶四十餘年。不同於其他老店仗著高知名度哄抬價格，SIROTAE的招牌–生芝士蛋糕居然只要260日幣，店鋪的外觀是一棟古典低調的深色獨棟建築，如果不是店外長年排隊的人龍，恐怕很難注意到這家隱藏版的名店吧。

SIROTAE的蛋糕尺寸其實偏小，但價格也因此較便宜，通常兩個蛋糕的價格相加，只相當於其他蛋糕店一個蛋糕的價格，因此非常適合想多吃幾種口味的人。拜訪過多次也嘗試過各種蛋糕。雖然其他蛋糕也具有一定水準，但在招牌的生芝士蛋糕光芒下就顯得不夠明星相。生芝士蛋糕味道濃厚但卻相當清爽，口感順滑綿密，入口瞬間牛奶的香氣在口中綻放開來。底層的餅乾帶了少許的鹹味，與生芝士的酸甜香相輔相成了完美的和諧。喜歡芝士綿滑酸甜獨特風味的人切勿錯過！

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地址：東京都港区赤坂4-1-4 店名：西洋果子しろたえ（ＳＩＲＯＴＡＥ） 交通簡介：東京メトロ銀座線・丸ノ内線【赤坂見附駅】徒歩３分 營業時間：[周一到周六] 10:30～20:30（L.O.20:00）；[假日] 10:30～19:30（L.O.19:00） ＊內用位 10:30～19:00（L.O） 定休日：周日休息 官網：https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130801/13002850/

日本的製菓技術在世界名列前茅，難得到訪東京，何不去試一些精緻可口的蛋糕呢？以上的推薦店家都有著舒適時尚的環境，每件蛋糕蘊藏著大師實力，嚐過一口定會讓你無法忘懷，成為你旅程甜蜜又美好的回憶～

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