【日本美食】表參道CP值超高壽司套餐！午餐最平80蚊港紙有找！

說起南青山，熟悉日本一些的人腦海裏一定會有高級、時尚、經典摩登、昂貴等等的印象。除此以外，南青山還是各種美食的激戰區，高級日本料理的代表之一、壽司當然在這裏也戰得天昏地暗。硝煙瀰漫中，分享給大家一家好吃不貴，氛圍一流的地道握壽司店。前幾天和朋友去造訪了，到現在都感動滿滿。

鮨いっ誠壽司﹙窩日本提供﹚

店舖總評 總評：中午只花一兩千日幣，就可以在高大上的青山享受一頓正宗的江戶前壽司。份量當然不可能像迴轉壽司般便宜又大碗，但在優雅安靜的環境裏，坐在櫃檯前邊欣賞師傅細膩的手藝，邊細細品味美食，是一種不同的享受。 推薦指數：8.5 / 10.0 人均消費：1000-2500日幣（午餐）；8000-12000日幣（晚餐） 貼心小提醒：店內有一和式個室，可供多人或有嬰孩的家庭用餐。

店名叫鮨いっ誠：雖然晚上是正統的江戶前壽司店，價格至少八九千日幣起跳，但中午卻提供非常平易近人的午間套餐。

竹 1,000（日幣以下同） 匠 1,500 二段散壽司 1,500 特選 1,500

入口是這樣的︰白色暖簾、木質基調、清灰石階，整個感覺高雅清爽乾淨衛生（壽司店靈魂）

鮨いっ誠 高雅清爽的入口﹙窩日本提供﹚

進入店內。臨街有個小小庭院，兩旁立有鐵製行燈，裏面擺有長凳，客滿時可供客人坐下等候。拾階而行不多久就是一扇厚實的大木門。打開門就是內店。

呈L形的櫃檯座由兩塊完整的木曾檜組合而成。（聽說用完整的木頭是高級壽司店的標準配備）。另有一個和室小房間可供帶小朋友的家庭使用。

呈L形的櫃檯座由兩塊完整的木曾檜組合而成。（聽說用完整的木頭是高級壽司店的標準配備）﹙窩日本提供﹚

為了有海膽吃，我義無反顧的選了最貴的特選套餐（2500日幣）。朋友選了匠（1500日幣），個人覺得CP值最高。不過如果你也愛海膽滑膩香濃的口感，當我沒說，請和我一樣「奢華」這一回！

特選共8貫+一盤鐵火卷壽司

內容依次為：鮪魚中腹 (中トロ)、鯛魚昆布締、蜆貝三葉湯（柚子）、墨魚、扇貝、青花魚（鯖）、白煮車蝦、直火炙烤穴子魚、鐵火卷、海膽和鮭魚卵

點擊下圖開始美味盛宴！

+ 6 + 5 + 4

吃完鐵火卷，喝了一口熱茶，享受一下吃完舒服的一餐後的餘韻。

整體而言，雖然沒有頂級昂貴的食材，但看得出師傅的功夫非常細膩且扎實。平心而論，1500日幣的匠套餐與2500日幣的特選套餐，內容上差異其實並不大，反而匠套餐的份量還稍多一點（多了一貫握壽司）。因此若重視CP值的朋友可選擇匠套餐，跟我一樣喜愛海膽的朋友則可選擇特選套餐。不過能夠在青山吃到比迴轉壽司還便宜的正統壽司，不管哪組套餐都值回票價啊~~

店舖資訊 地址：東京都港区北青山3-12-7 1F 店名：鮨 いっ誠（スシ イッセイ） 交通簡介：東京Metro半蔵門線「表参道駅」B2出口徒歩3分 營業時間：11:30～14:00(L.O) 17:30～22:30(L.O) 定休日：周一 官網：https://sushi-issei.com/

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