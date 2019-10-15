【北海道滑雪】5個札幌區即日來回滑雪場　最快20分鐘車程可到

冬天去北海道，不可錯過的行程就是滑雪了！但當地大大小小的滑雪場約有100個，應該如何選擇？是次推薦札幌市中心最為便利的5間滑雪場，全部都可以即日往返，而且風景優美更擁有多樣的滑雪道，無論是新手或是有滑雪經驗的朋友都非常適合，最近一間只須20分鐘車程，節省不少交通時間！

【1】離札幌市20分鐘車程@札幌藻岩山滑雪場

位於札幌近郊定山溪附近的「札幌國際滑雪場」，因為滑雪場距離市區相當近，無論搭乘電車、巴士、的士都能抵達，由札幌市內出發只須20分鐘車程，交通便利！場內設有雙板滑雪專用的滑雪場，就算是初學者也可安心練習，亦設有難度較低的滑行路線，適合一家大細玩樂。

札幌藻岩山滑雪場

地址：札幌市南區藻岩下1991

營業時間：9:00 - 21:00

最佳季節：1-2月

詳細：https://www.rinyu.co.jp/moiwa/

【2】粉雪滑雪場@「札幌國際滑雪場」

從札幌市中心出發只須1小時車程便可到達「札幌國際滑雪場」，滑雪場雖然只有7條滑道，但多半可以從山頂一路滑到底，最長3.6KM，每年都吸引大批滑雪愛好者及當地人前往滑雪。而「札幌國際滑雪場」積雪多，即使於春天滑雪，雪也不易崩塌，同樣可以享受粉雪的軟綿及風景。

札幌國際滑雪場

地址：北海道札幌市南区定山渓937番地

營業期：2019年11月22日至2020年5月10日

詳細：https://www.sapporo-kokusai.jp/tw/7840.html

【3】合家歡雪場＠札幌盤溪滑雪場



札幌盤溪滑雪場是一座靠近市中心的大型滑雪場，不論搭乘電車、巴士、的士都容易抵達，如選擇公共交通工具，只需要約40分鐘至1小時，滑雪場共有17條種類豐富的雪道，亦有許多適合初學者的雪道，從孩子到滑雪高手的滑雪道都有，場內的「兒童滑雪樂園」適合小童玩樂，深受大人細路歡迎。

札幌盤溪滑雪場

地址：北海道札幌市中央区盤渓410

營業時間：12月上旬至4月上旬

詳情:https://www.bankei.co.jp/

【4】無際海景@SNOW CRUISE ONZE

說到北海道風景迷人的滑雪場，不得不提SNOW CRUISE ONZE，距離市中心只須約40分鐘，而且滑雪場地理位置佔盡優勢，雪道能夠一覽小樽的城市區及大海，可眺望海景一邊滑行非常愜意！SNOW CRUISE ONZE雪道種類繁多，包括適合當作練習場地的雪道，也有滑走距離達1,000米的急陡坡滑雪路線。另外滑雪場開放到晚上 11點，場內全面採用 LED照明，就算是晚間也不用擔心光線不足，更可以一邊欣賞夜晚的海景！

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SNOW CRUISE ONZE

地址：小樽市春香町357

日期：2018年11月28日至2019年3月31日

時間：09:00-23:00

詳情：http://www.sapporo.travel/find/sports/snow_cruise_onze/?lang=tw



【5】奧林匹克舞台@札幌手稻滑雪場

位在札幌市手稻區的手稻滑雪場，距離市中心僅需 40分鐘的車程時間，這裏曾是1972年冬季奧運、2017年冬亞運會場，昔日奧運的比賽滑道仍保留著，滑雪場總共設計了 15條滑雪道，雪區分為「Olympia Zone」及「Highland Zone」，適合不同程度的滑雪客人。高地區以紅黑線為主，雪道較長、陡峭，適合中高級人士。而奧林匹亞區的雪道較短、平緩，適合初學者練習。不過要注意的是，高原區夜間是沒有開放的，不要去錯。



札幌手稻山雪場

地址：北海道札幌市手稻區手稻本町593

開放日期：2018/11/22-2019/5/6

營業時間：高地區9:00-17:00；奧林匹亞區 9:00-17:00，night ski 16:00-21:00

詳情：http://www.skiing-hokkaido.com/ch_h/sapporo-teine.html