【過度旅遊】遊客太多！台版合掌村、天使的眼淚仙景即變「凡間」

現代資訊泛濫，愈來愈多「旅遊秘境」被挖掘出來。美景一旦不再是秘密，人潮接踵而至，垃圾也隨之而到。秘境不僅不再靜謐，也不再純淨。被稱為台灣版「小合掌村」的嘉義阿里山原住民部落得恩亞納、以及台東「天使的眼淚」嘉明湖，自從揚名之後「旺過」西門町，面臨太多遊客帶來的困擾。

得恩亞納 美如日本合掌村

位於嘉義縣海拔1400公尺的山中秘境「得恩亞納」，是原住民鄒族部落淨土，42戶小木屋採斜頂式設計，色彩繽紛，像藏身山林中的桃花源，被遊客形容是「台灣的合掌村」，成為網上熱門景點。這裡是當年八八風災後，政府協助災民興建的永久屋。社區入口處建置有瞭望台，還有活動中心及教會，住民在每間屋子入口處，用心布置裝置藝術，每間房子都述說不同故事，遊客到訪如同走入童話世界，處處充滿驚喜。

阿里山仙境村「得恩亞納」的小木屋聚落非常Sharp醒▼

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得恩亞納生活文化產業促進協會理事鄭春美說，得恩亞納是祖先資產，也是鄒族部落少數能躲避天災、土石流淨土，受山林圍繞，保有最原始美感。地方居民希望透過遊客參訪，促進地方觀光產業。然而，近期假日遊客多到令當地變成西門町，已影響環境，對部分居民造成困擾。

鄭春美強調得恩亞納是祖先資產，適當參訪可增加地方觀光，但遊客太多反影響環境品質。(聯合新聞網授權使用)

一天32輛旅遊巴 社區無法負荷

阿里山鄉十字村長許瑞文表示，得恩亞納藏身在山林，餐飲、觀光資源不如一般景點，垃圾處理也有一定限制，最近大量增加的遊客，對地方環境已造成壓力。

「曾有一天32輛旅遊巴到訪！」他說，近幾個月遊客數不斷增加，部分旅行社私下接團，一次湧入多輛遊覽車、數百、上千遊客到訪，許多居民都憂心觀光客多、垃圾也多。

鄭春美說，這次雙十假期，每天預訂家庭接待餐就超過百份，得恩亞納社區僅有40多戶居民，也不是全部從事旅遊接待，若一次千餘人到訪，社區根本無法負荷，也沒有這麼多餐食。建議遊客上山前先詢問、預約，下山順手帶回垃圾，避免走這麼遠山路只看到人潮，無法享受得恩亞納恬靜山林。

暑假期間，蘭嶼島上隨處可見垃圾被棄置在環島公路邊（聯合新聞網授權使用）

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嘉明湖淨山 清出8百公斤垃圾

台東縣這幾年旅遊興盛，去年遊客人數就飆高到690萬人次，一到旅遊旺季，綠島、蘭嶼兩離島人滿為患，島上更是四處可見滿地垃圾亂象。甚至連被喻為墜落凡間「天使的眼涙」，海拔3310公尺的向陽山嘉明湖，一樣有垃圾，台東林管處105年曾舉辦淨山活動，清出8百多公斤垃圾。

台東林管處說，淨山清出的垃圾什麼都有，「可以想到的垃圾，嘉明湖周邊山區都有」，從寶特瓶、玻璃瓶、簡易瓦斯罐、炊具、廢棄的露營帳棚到菸蒂、塑膠袋，破鞋、髒襪子、衛生棉，甚至還有人將髒的內衣內褲，丟進避難山屋的廁所茅坑裡。清幽的山林，只要有人，果然就成了「凡間」。

從遠處眺望台東嘉明湖，就像鑲在青蔥山林裡一塊碧綠又剔透的寶石▼

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食物隨手丟山上 廚餘引來黑熊

為確保山林潔淨，台東林管處近五年來積極推動「無痕山林」，針對每年上山的兩萬多旅人，在入山前、入山後，都宣導「帶什麼上山，就帶什麼下山」。幾年下來，台東林管處坦言，山上是比較乾淨些，但還未到「無痕」，因為還是有部分山友缺乏公德心，下山時為了減輕背包重量，吃不完的食物、罐頭及垃圾，隨手丟在山上。

這些留在山上的食物、廚餘也影響山上野生動物的覓食行為。去年6月至8月間，就曾發生4次台灣黑熊闖入避難山屋找廚餘吃的狀況，台東林管處在山屋周邊設置驅熊裝置，避免台灣黑熊愛上人類的食物，並將山屋裡頭的廚餘採油水分離方式，請清潔人員帶下山。但就怕有少數山友，將吃不完雜糧或垃圾往山林角落丟。

台東林管處105年舉辦嘉明湖淨山，清出8百多公斤垃圾(聯合新聞網授權使用)

嘉明湖步道遭踩壞 總量管制限重

嘉明湖國家步道每年吸引約2萬人次山友，是極熱門的登山步道路線，但人潮多集中在假日，造成負面休閒體驗壓力，除了垃圾問題，人為密集踩踏風化劇烈的碎石土坡步道，也導致步道土壤嚴重密實化、植物生長受阻、步道沖蝕流失、踏面凹陷溝槽化，步道周邊環境生態受到破壞與衝擊。

台東林管處表示，近年來嘉明湖國家步道採總量管制，依山屋及營地住宿承載量，每天開放176人入山，對山區垃圾減量及步道維護、植被與生態環境復育，都有幫助。但要山上沒有垃圾，還是要靠山友自愛，把帶上山的東西全都帶下山。

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