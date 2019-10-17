【麻辣45】台北燒肉店「乾杯」開九宮格重慶火鍋　3大原因爆紅

說起台灣火鍋，「無老鍋」必定是港人最熟悉的火鍋店之一，但其實台灣還有很多味道不錯的火鍋。最近，台北出現了一間新開幕的麻辣火鍋，獨特的湯底和高質素的食材引起了不少話題。

新開幕的麻辣火鍋店「麻辣45」由台灣知名燒肉品牌「乾杯」推出，以和牛結合重慶火鍋，因為湯底、吃法和食材三大原因，甫開幕隨即引起熱議。

【1】100%和牛牛油

重慶火鍋湯底的主角為牛油，而餐廳則利用了自家品牌燒肉店優質和牛的優勢，精煉出日澳和牛的牛油，加入到以45種以上辛香料熬成的湯底裏，味道必定比其他重慶火鍋店的湯底來得香醇，亦是全台灣唯一使用100%和牛牛油的重慶火鍋餐廳。

【2】九宮格吃法

九宮格吃法是重慶麻辣火鍋的特色，分為「燙」、「煮」、「酣」3種煮法。中心格的溫度最高，可涮燙毛肚、肉片等食材。其次為十字格，適合煮蔬菜、豆腐等。而位於角落的四格則適合燉骨髓、豬腦等需要慢煮10分鐘以上的食材。

【3】優質牛肉、重慶地道火鍋配料

「乾杯」的肉類一向出色，廣受台灣及遊客好評，旗下麻辣火鍋的食材亦同樣有保證，當中包括高級日本及澳洲和牛、西班牙伊比利豬等。「乾杯」的牛舌尤其高質素，同樣地旗下「麻辣45」的「五秒牛舌」也是必點配料之一，還有現切澳洲和牛嫩牛肉和醬油嫩牛肉等。

此外，餐廳還供應大量重慶地道火鍋配料，例如以乾辣椒粉搭配花椒粉製成的「麻辣嫩牛肉」、結合泡椒、青辣椒、紅辣椒的「泡椒嫩牛肉」等，更有被稱為「重慶麻辣4寶」的毛肚、鴨腸、黃喉與牛舌。

餐廳提供特製麻油醬汁，當中加入香蔥、蒜頭和芫荽添加香氣，更有降溫、止辣等功效。如果跟不吃辣的朋友前往，亦可選擇鴛鴦鍋，共有雞白濃湯與牛肉清湯兩款。