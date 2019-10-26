【越南旅遊】胡志明市4日3夜行程攻略　食買玩人氣景點一次滿足！

越來越多旅人將胡志明市規劃為下一個旅行目的地。但第一次玩胡志明要怎麼規劃行程？湄公河美托搖船行程怎麼安排？市區景點逛多久？ 胡志明市 那麼多古蹟景點，只有四天怎麼塞？必吃必買怎麼安排？就讓KKday直接和你分享胡志明市的四天三夜的玩法，好吃好玩好逛通通不錯過！

一、機票

往胡志明的機票越早訂越有機會訂到比較平價的機票，至少提早兩個月，飛機航程約兩個半小時。

二、行程細節

Day 1：抵達胡志明市

路線：香港→ 抵達胡志明市→當地住宿

Day 1：抵達胡志明市（Van Thanh/Unsplash）

Day 2：湄公河傳統美托搖船航行＋經典越南表演

路線：獨角獸島（Cồn Thới Sơn）→越南傳統音樂表演→ 手搖船 → 養蜂人家→越南大餐→耶子糖工廠→ AO Show

Stop 1 ： 湄公河

湄公河為越南的母親河，來到這可以搭著傳統小船，體驗水上市集的叫賣風情，並於搖曳的椰林中，一窺農家生活的模樣。湄公河最寬處有六公里寬，相當壯闊，載浮於廣大的水域時，讓人不禁對這個全長4880公里的亞洲跨國大河心生敬意。

Stop 2：AO Show​

AO Show在TripAdvisor被評為演唱會和表演類的第一名，結合視覺和燈光，同時融入越南傳統的音樂與技藝，有越南版的太陽劇團的美稱！表演在西貢（胡志明）百年戲院舉行，可以欣賞建築之美，同時品味道地的越南茶，為越南不容錯過的表演！

AO Show（Facebook@AOShow.Luneproduction）

門票：aah!席： 630000盾｜ooh!席： 1050000盾｜wow!席： 1470000盾 表演時間：平日6：00pm｜假日8：00pm 地址：胡志明大戲院（7 Lam Son Square, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City）

Day 3 ：經典胡志明

古芝地道 → 市區景點概覽（聖母教堂、中央郵局、統一宮、越南戰爭博物館）→范五老街

Stop 1：古芝地道

古芝地道是一個地底下的大軍營，為越戰避難所的遺跡。地道距離胡志明市65公里，分成三層，擁有醫療站、廚房、居住空間、指揮中心等規劃，是1940年代抗法時躲避敵軍的方法。來到這，除了觀看陷阱機關的解說，還能走入狹窄的地底道路，親自體驗戰爭時期的艱苦。

開放時間：7：30 – 17：00 門票：90000越南盾 地址：Dia Dao Cu Chi，Ho Chi Minh City，Vietnam（座標：11.144312, 106.464277）

Stop 2：紅教堂（聖母教堂）

紅教堂是胡志明市最重要的地標之一，與西貢郵局僅一街之隔，是一個以巴黎的聖母院為原型建造的天主教堂。教堂的外牆由法國南部的馬賽運送來的紅磚組成，歷經一百年，依然紅艷，來到這，不妨參加教堂舉行的彌薩，感受一下裡頭的氛圍。

門票：免費 開放時間：每日8:00-11:00,15:00-16:00； 地址：Duong Nguyen Du, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 交通：乘36號公車至1 Công xã Paris站下車

Stop 3：中央郵局／西貢郵局

西貢郵局建於19世紀末，外觀富麗典雅，寬闊的大廳內有胡志明像，兩側則為當時法國地理學家所繪的越南地圖。哥德式的風格，穹頂、花窗、壁燈，都讓這個郵局值得一訪。

門票：免費 開放時間：週一至週五 7:30-19:00｜ 週六、週日8:00-18:00 地址：2 C00ng x00 Paris, B65n Nghé, Qu67n 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 交通： 乘52號巴士至7 Phạm Ngọc Thạch站下車 乘26號巴士至39 Lê Duẩn站下車 乘36號巴士至1 Công xã Paris站下車

Stop 4：統一宮

統一宮為法國殖民越南時的統治機構，建築內有近百個裝飾華美的廳堂，供外交、宴會、軍事指揮、娛樂等需求。對歷史感興趣的人，可以透過裡頭的解說了解早期的會議，以及北越南越統一的過程。

統一宮（Instagram@ting______0306）

開放時間：7：30-11：00｜13：00-16：00 門票：成人30000越南盾｜學生（6-17歲）2000越南盾｜兒童15000越南盾 地址：106 Nguyen Du St, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Stop 5：越南戰爭博物館

越南戰爭博物館外觀樸素，是美國情報局的舊址，乘載了越南沈重的歷史 —— 越南戰爭。裡頭陳列了美軍當時留下的武器、軍火殘骸，以及戰地照片和受害者的戰後生活紀錄。

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開放時間：7：30 – 12：00 ｜13：30 – 17：00 門票：15000越南盾 地址：28 Vo Van Tan, Phuong 6, District 3, Ho Chi Minh, Vietnam

Stop 6：范五老街（pham ngu lao street）

范五老街取名自越南陳朝名將范五老，為一條旅館、旅行社、餐館、廉價商店的集中區，是各國背包客的集散地。街道兩邊的法越建築共處，嘈雜的人群和車流，小吃攤與入夜開始營業的酒吧夜店，都讓這裡相當熱鬧！傍晚的時候，不妨來這裡來體驗一下胡志明市的夜生活。

地址：Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

Day 4 ：離開前的血拼美食之旅

胡志明美術館→濱城市場/邊青市場→胡志明電單車美食之旅→凌晨抵達機場→ 香港

Stop 1：胡志明美術館

胡志明美術館為一亮黃色的建築，建於20世紀初期，是法國和越南建築師共同完成的混血建築。胡志明美術館為越南第一級的國家博物館，保存了史前時代至今的越南藝術品，涵蓋繪畫、雕塑、素描等形式，館藏約2000多件。

開放時間：週二至週日 9：00 – 17：00 門票：10000越南盾 地址：97A D Pho Duc Chinh, Ho Chi Minh, Vietnam 鄰近地點：范五老街、邊青市場

Stop 2：濱城市場/邊青市場 （Ben Thanh Market）

濱城市場/邊青市場是胡志明市最大的貿易市場，從食品、日用品到工藝品，無所不包。來到這，除了可以買些紀念品外，也別忘了品嚐越南的正宗小吃，是個相當熱鬧的商場。

濱城市場/邊青市場 （Ben Thanh Market）（Instagram@kokolovelife）

地址：Le Loi Boulevard, Bến Thành, 1 Hồ Chí Minh, Việt Nam（座標：10.772120, 106.698284） 營業時間：5:30-17:30

Stop 3：電單車上的美食之旅

跨上電單車，在夜色中穿越胡志明市的巷弄，欣賞最華美夜景，同時深入攤販與店家，品嚐熱騰騰的炒螺、河粉、春捲、棍子麵包、草藥飲料！2.5小時，要讓你在越南最後的夜晚，不帶遺憾，擁有視覺味覺上難忘的體驗！

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