【越南美食】峴港歎性價比極高法國大餐　美味兼擺盤精緻最啱打卡

去越南就是要吃法國菜！因為歷史背景的緣故，往往在越南都可以找到高質又便宜的法國菜，這次小編就在民宿老闆的推介下來到有名的法國餐廳The Temptation，一試美味法國菜！據說餐廳東主是一對在飲食行業工作多年的夫妻，丈夫是在法國居住多年的越南人，也因此製作的法國菜有因應亞洲人口味而略為調整，成了另一種特別的fushion。

這間法國餐廳的店面並沒有特別搶眼，在街上走著走著很容易就忽略掉，但自成一角的院子也同時給人一種寧謐的感覺。室內室外都有座位，讓客人自行選擇。（但在戶外要注意會被蚊子咬到呢！）

由於沒有訂座的關係，小編和朋友只能坐在離大門較近的位置。餐廳內有八成的座位都是滿的，因此建議大家最好還是先預訂，比較好預算喔！

如果點餐的時候拿不定主意，也可以問問侍應的意見，他們也十分樂意協助。就這樣，完成點餐後，我們就迎來了酸種麵包以及餐廳贈送的前菜。吃法國餐之所以吸引，除了因為環境氣氛和食物以外，也因為食物的精緻擺盤。用餐前，餐廳為每位客人送上同一款贈送的前菜。以玻璃球盛載的石粒之上，放好了一口份量的前菜，是口感清新的冷盤雞蛋。

接下來就是我們真正點的前菜了。我們分別點了三文魚冷盤配酸種麵包以及鴨肝。三文魚經醃製後味道豐富，咬下去在三文魚的油香以外還嚐到淡淡香料的味道。(Homemade smoked salmon marinated with mororities spice, mix lettuce and salmon roe, toasted active carbon charcoal sourdough bread – 230,000 VND，約76港元)

點擊下圖看清冷盤前菜，高級法國餐是如何擺盤？

另外還有以干邑和雲呢拿調味的鴨肝，再配以花粉（pollen）、柑橘醬、烤椰子以及酸種麵包。 (Halfbaked Suck foie gras marinated with cognac and vanilla, kumquat jelly, mango chutney with frozen pollen, toasted coconut, ginger and goji berry sourdough bread – 380, 000VND，約126港元)

主菜方面，這次分別點了安格斯牛扒以及魚柳。前者還輔以烤紅菜頭、藜麥、蕃薯蓉以及鵝肝，口感層次豐富，而且亦為較濃味的菜式中加入平衡。(Blow torch smoked Black Angus beef tournedos marinated with Jamaica pepper, roasted beetroot with sauteed quinoa, yellow sweet potato mash, with foie gras and red wine – 740,000VND，約246港元)

另外就是水煮魚柳，魚柳的肉質鮮嫩，和薯蓉的口感和味道都意外地來的合襯。(Poached sea bass in wild pepper and lemongrass stock, soft potato mash with truffle, sauteed baby vegetables, Nha trang oyster cream with saffron and Basil oil – 330,000VND，約110港元)

完成這樣豐盛的法國大餐後，餐廳還很貼心地贈送了甜品，讓整個法國大餐更添圓滿。這樣一餐法國餐，結帳時也只不過是 2,194,500VND，也就是732港元，性價比極高！

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