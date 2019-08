【越南美食】峴港歎性價比極高法國大餐　美味兼擺盤精緻最啱打卡

去越南就是要吃法國菜!因為歷史背景的緣故,往往在越南都可以找到高質又便宜的法國菜,這次小編就在民宿老闆的推介下來到有名的法國餐廳The Temptation,一試美味法國菜!據說餐廳東主是一對在飲食行業工作多年的夫妻,丈夫是在法國居住多年的越南人,也因此製作的法國菜有因應亞洲人口味而略為調整,成了另一種特別的fushion。

這間法國餐廳的店面並沒有特別搶眼,在街上走著走著很容易就忽略掉,但自成一角的院子也同時給人一種寧謐的感覺。室內室外都有座位,讓客人自行選擇。(但在戶外要注意會被蚊子咬到呢!)

由於沒有訂座的關係,小編和朋友只能坐在離大門較近的位置。餐廳內有八成的座位都是滿的,因此建議大家最好還是先預訂,比較好預算喔!

如果點餐的時候拿不定主意,也可以問問侍應的意見,他們也十分樂意協助。就這樣,完成點餐後,我們就迎來了酸種麵包以及餐廳贈送的前菜。吃法國餐之所以吸引,除了因為環境氣氛和食物以外,也因為食物的精緻擺盤。用餐前,餐廳為每位客人送上同一款贈送的前菜。以玻璃球盛載的石粒之上,放好了一口份量的前菜,是口感清新的冷盤雞蛋。

接下來就是我們真正點的前菜了。我們分別點了三文魚冷盤配酸種麵包以及鴨肝。三文魚經醃製後味道豐富,咬下去在三文魚的油香以外還嚐到淡淡香料的味道。(Homemade smoked salmon marinated with mororities spice, mix lettuce and salmon roe, toasted active carbon charcoal sourdough bread – 230,000 VND,約76港元)

點擊下圖看清冷盤前菜,高級法國餐是如何擺盤?

另外還有以干邑和雲呢拿調味的鴨肝,再配以花粉(pollen)、柑橘醬、烤椰子以及酸種麵包。 (Halfbaked Suck foie gras marinated with cognac and vanilla, kumquat jelly, mango chutney with frozen pollen, toasted coconut, ginger and goji berry sourdough bread – 380, 000VND,約126港元)

主菜方面,這次分別點了安格斯牛扒以及魚柳。前者還輔以烤紅菜頭、藜麥、蕃薯蓉以及鵝肝,口感層次豐富,而且亦為較濃味的菜式中加入平衡。(Blow torch smoked Black Angus beef tournedos marinated with Jamaica pepper, roasted beetroot with sauteed quinoa, yellow sweet potato mash, with foie gras and red wine – 740,000VND,約246港元)

另外就是水煮魚柳,魚柳的肉質鮮嫩,和薯蓉的口感和味道都意外地來的合襯。(Poached sea bass in wild pepper and lemongrass stock, soft potato mash with truffle, sauteed baby vegetables, Nha trang oyster cream with saffron and Basil oil – 330,000VND,約110港元)

完成這樣豐盛的法國大餐後,餐廳還很貼心地贈送了甜品,讓整個法國大餐更添圓滿。這樣一餐法國餐,結帳時也只不過是 2,194,500VND,也就是732港元,性價比極高!

【本文獲「KLOOK」授權轉載。】