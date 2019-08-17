【越南美食】去峴港必試越式法包！人氣食店Happy Bread抵食好味

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曾為法屬領地的越南，自然也有不少法式美食！去越南旅遊一定要以低價享受一下法式美味，當中最家傳戶曉的美食，自然就是漸漸發展出來的越式法包了。 越式法包材料豐富，在烘脆了的法包內加入豬肝醬、豬肉、酸菜和香葉等，吃起來香味十足又有飽腹感。

在峴港，要數到比較有名的越式法包店，就是Happy Bread了。

Happy Bread每日都會吸引不少遊客前來。（Facebook@happbreadmiaa）

Happy Bread的店面並不大，但兩層的空間還是有提供店內用餐的空位置。感覺上Happy Bread比較偏向像一間快餐店，自己在近門口位置的收銀機先付款下單購買，再等待領取食物。

店內的餐牌還附有英文介紹，客人可以根據上面的介紹決定吃什麼。一個越式傳統法包的價格為50,000 VND，大約是18港幣。你也可以選擇連飲品一起購買，加40,000VND（約13港幣）。現場所見，店內的店員很快就完成了法包的製作，整個流水式生產才花了數分鐘。

點撃下圖看清餐牌、法包製作！

經烘過的法包外表香脆，咬下去卻很鬆軟，和餡料一起吃時就更為滿足。不過一個法包的份量較大，建議食量不多的女生可以和朋友一起吃。

Happy Bread – Mì AA

地址：14 Hùng Vương, Da Nang, Vietnam

電話：+84 90 585 09 90

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【本文獲「KLOOK」授權轉載。】

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