台北士林夜市再爆劏客投訴　兩份骰子牛要價600台幣　店主回應...

台灣士林夜市繼早前傳出一袋水果要價1089台幣（約280港元），被指坑殺外國遊客後，近日又有網友投訴最近於士林夜市購買兩份骰子牛，老闆竟然收取600台幣（約154港元），引起網友討伐。

日前老闆亦作出回應，表示只是溝通不良，引發誤會。無論誰對誰錯，香港人遊台必定會到夜市掃街，因此大家下次去夜市點餐前應先問清楚價錢，避免掃興，影響整個旅行的心情。

台灣士林夜市繼早前傳出一袋水果要價1089台幣（約280港元）坑殺外國遊客後，近日又有網友投訴最近於士林夜市購買兩份骰子牛，老闆竟然收取600台幣（約154港元），引起網友討伐。

台灣網友控訴：骰子牛價格比其他分店昂貴、份量不多

一名台灣女網友於10月17日在Facebook《爆怨公社》上表示，10月16日到訪士林夜市，購買了兩份骰子牛，沒想到竟然要價600台幣。

該名網友表示，礙於攤位上沒有標示價錢，並因為過去曾在其他地方吃過同一間連鎖店，通常是小份100台幣、大份200台幣，以為價格都是一樣的，自己點單時亦疏忽詢問價錢，誰知付款時被通知兩份要價600台幣，份量也沒有特別多，讓該名網友非常訝異。

老闆澄清：溝通不良引起的誤會

對此骰子牛攤位的老闆澄清，表示是溝通不良導致的誤會。老闆說，盒子上都有標示價格，可能是客人購買時不知道有依重量分成100、200、300三種價位，造成誤解。

（三立新聞截圖）

網民批店方取巧

但該名網友看到老闆的解釋後表示，老闆是一次過詢問她與前一組客人，而且都沒有詢問份量，前一組客人結帳時也相當驚訝。她更質疑老闆沒有依重量分，因為自己點的兩份骰子牛份量並不一樣。

事件引起網友熱烈討論，大部分都批評老闆取巧，導致這次的不愉快事件，但亦有網友指出，點單前應先問清楚價錢，否則只能怪自己不小心。

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