【深圳龍崗】土豪級52cm無骨酸菜魚　啖啖肉6人以上聚餐至KO！

「南魁．錘子酸菜魚」有可能是史上最爽脆的酸菜魚，於廣州起家。脅着52cm土豪版的超大份量，甫登陸深圳龍崗區錦薈廣場瞬即成為名店。

1. 12°泉水灌溉、土壇古法醃製的酸菜——成就「酸菜魚」靈魂

酸菜魚裡的靈魂，顧名思義一定是酸菜。「南魁．錘子酸菜魚」店裡用的都是農家有機種植的大芥菜，並以12°泉水灌溉、土壇古法醃製。不得不說這功夫跟釀酒似的，但正正是如此，出來的酸菜口感更脆，經長時間在魚湯裡的淆煮仍能保持脆脆的口感！更讓人驚喜的是，酸菜還帶有絲絲的甜味，新鮮又爽口，在翻湧之間聞到空氣中的酸菜香，單吃酸菜也能感受到滿滿的幸福。

2. 52cm「土豪版」酸菜魚——酸菜魚界的學霸

「骨湯老壇酸菜魚」是店內人氣高企的招牌菜，進店必點。魚片鋪了滿滿一盆的花椒和辣椒，在熱油的加持下，香味滲入魚肉和湯裡，單是聞着都已經流晒口水。它分為幾種size，每一種的份量都相當震憾。如果是6人以上的聚餐，建議直接來份「土豪版」，52cm的盆大到雙手都快托不住。除了酸菜，還有各式各樣的配菜，蓮藕、豆芽、金針菇等等，不妨再點一份粉絲寬粉飽腹，勁入味。

+ 3 + 2

3. 別遺忘酸菜魚的精華

酸菜魚的精華就是一口湯，店家用老母雞和大筒骨熬製8小時，每一啖都能喝得出鮮甜！醇香的白色湯底，鮮而不鹹的味道是很適合廣東人口味。

食酸菜魚的最高境界是「食魚唔『lur』骨」。店家用的魚是標配鱸魚，夾起每一件都超大舊啖啖肉。魚肉鮮嫩亮白。雖然經過熱油的洗禮，還是嫩而不散。吸飽了酸湯的魚肉鮮甜又開胃，口感超級嫩滑，夾的時候一不小心分分鐘會跣走。食的時候最享受的另一點就是幾乎完全不用「lur」骨，可以盡情享受啖啖肉的快感，連帶湯汁滑進嘴裡，再搭配靈魂酸菜，雙重鮮味在嘴裡爆發，夠晒過癮。

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除了「老壇」，另外一道「香辣紫蘇魚」也是不能錯過。其微辣的調性非常符合廣東人口味。一上桌，滿碟的火紅湯汁已經夠晒睇頭，未開始食已經聞到飄在空氣中的香辣味，同時夾帶一絲紫蘇特有的芳香。本來以為辣度至少有「魔鬼級」，原來只是微辣檔。紫蘇香與魚的嫩滑口感混和，讓這道酸菜魚變得不平凡。

4. 送飯必點的其他川味小炒

除了酸菜魚，店裡還有一些川味小炒可以選擇。小筍清香脆嫩，吸收了五花肉的油分口感香，炒雞爽口，帶有一絲甜味，有一種山野的清香和脆爽。臘味有機花菜是川菜裡頻繁出現的一道菜，光賣相看著就食慾滿滿了。加入了四川臘肉一起炒，花菜也被染上了一絲甜味，既有猛火帶出的鑊氣，卻又不會太油膩，是個不會踩雷的選擇。

下飯菜之王非辣椒炒肉莫屬，剛上桌就迫不及待夾起筷子嚐一口，花豬肉鮮嫩、青椒油潤，瞬間讓人回憶起童年“油湯泡飯”的回憶~鮮辣和土豬肉醇厚的香味完美交織，拌炒的辣椒油脂浸透入味，三分辣五分油還有兩分香。只想說，老闆，再來一碗米飯！

5. 起頭和收尾 都需要開胃川味小食

開始食魚之前，不妨先來點川味小吃開開胃。酸甜可口的爆汁小番茄、彈嫩入味的川椒小皮蛋至少要各來一份！涼拌的風味烏雞爪是其他餐廳非常少見的一道小吃，入口冰涼，加入辣椒，口腔瞬間酸爽刺激，真的好味到連骨頭都不想放過。

外表看起來平平無奇又樸素的「榴槤角」，酥脆的外皮下卻是榴槤醬夾心。一口下去，內餡口感有種布甸的軟糯感，同時又散發着淡淡的榴蓮香味。每一個「鮮蝦卷」裡都包着1隻完整的蝦，掰開還能看到一點芝士，外皮酥脆到一咬落口跌滿一地，蝦肉也很煙韌。

再來一杯金桔檸檬綠茶，清香的檸檬茶湯中沁滿檸檬的酸、綠茶的清香，酸甜適宜，茶底澀而不苦，跟外面奶茶店的差不多。當然，少不了經典冰粉，還加入了堅果和水果粒，淋上一勺紅糖漿，甜而不膩，冰、涼、爽，越食越滋味。

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6. 進店先來一錘見面禮

一開始還沒進店，就被門口碩大的錘子吸引了眼球，像是告訴你這裡的酸菜魚也是如這重錘一般足料。隨後發現整家店都很光鮮明亮，治愈藍搭配純白色，裝潢簡單俐落。在整潔的環境裡來一份酸菜魚，是值得加分的一環。

南魁．錘子酸菜魚 人均：62元 營業時間：10：00-22：00 地址：深圳市龍崗區六約地鐵站錦薈廣場B區4樓

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