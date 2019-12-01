深圳至Chill工業風餐酒吧　30米酒牆、超市式自助揀酒獲吃貨熱捧

不開心的原因有很多，但是大多數卻只有一個歸宿，那就是喝酒。在COMMUNE，不管是一人獨酌、二人對飲還是一群人的狂歡，都不會感到無趣。寬敞的美式工業裝修風格，可以把整個大廳的場景盡收眼底。和一般的清吧不同，這裡的每一個小角落都自帶風景。 ＊下列品名以內地為準

亮眼的巨大環形吊燈、原始狀態的水泥牆、隨處可見的原木，讓人心情放鬆。由專業團隊設計出的工業風格非常受歡迎，抄襲者眾多，因此不得不申請專利。遍布北京、上海、廣州、成都、珠海的COMMUNE都是晚晚火爆。開在十畝地的第19家店，還在試業期間就已經霸屏了在地人的微信朋友圈。

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這裡有深圳最長的酒櫃，長達30米！滿滿一堵牆全都是酒，看到眼花繚亂。關鍵是性價比超高，每一款都試勻也不是不可能！

在這麼一家以自選形式為主的美式餐酒吧，從選酒、點餐到埋單整個過程都是自助進行的，選擇困難症患者也有大把時間慢慢揀！

自選形式為主的美式餐酒吧，從選酒、點餐到買單整個過程都是自助進行的（食妞授權使用）

全世界的1000+酒水

在酒水自助區可以看到來自全世界的1000多種酒水，COMMUNE有自己的酒水貿易公司，大大降低了採購成本。所以這裡的酒水性價比超高，雞尾酒最平盛惠15蚊人仔！

人均50喝遍「世界酒館」

左手邊是冷藏酒櫃，右手邊是來自世界各地的洋酒，德國、瑞典、比利時這些地區的酒也都有，是愛酒者的心頭好。蘇聯綠牌、灰雁、孟買藍寶石、野格、皇家禮炮、馬爹利、倫敦3號…這些酒精發燒友都聽說過的酒，全在這座「世界酒館」裡。店內還有長達10米的雞尾酒特調吧台，在高腳凳上坐着，點一杯心儀的雞尾酒慢慢打發時間，自在極了。

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超過50款惹味簡餐小食

公社招牌烤春雞

低溫慢烤出來的公社招牌燒春雞，腹內用香料和洋蔥填充。端上來後再噴一層火焰，讓香料的味道滲透進雞肉，單是聞到味道已經食指大動。提供專門的小剪刀剪開雞肉，免去了手撕時候的面目猙獰，很人性化。薯仔焗得夠腍，雞肉外酥內嫩，口感極佳。

低溫加拿大3A肉眼

經低溫慢煮過的牛肉，保留了牛肉本身的鮮嫩多汁，幸福感Double up！牛肉外表粉嫩，肥瘦均勻。灑在表面的細碎鹽粒恰到好處，感覺味蕾和美食談了一場戀愛。

夏威夷衝浪碗

改良過的衝浪碗（Poke Bowl）不再是單純的海鮮，而是由各色新鮮食材擺放在一起，營養非常均衡。顏值高味道好，健身黨和減肥族一定不能錯過。經壽司醋拌過的米飯微甜，和肉質細膩的三文魚一起吃下去，口感爽滑，很有飽腹感（ps：記得打完卡要撈勻後才食）

香草雞肉牛油果三明治

外表看似平平無奇的三文治，用料卻很足。雞胸肉吃起來有淡淡的檸檬清香，微微甜。綿軟的牛油果加雞肉，雙倍的健康，減肥期必備。

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羅勒熏鴨胸披薩

純手工製作的意式Pizza，散發着羅勒葉的特殊香氣，滿滿的熏鴨胸片和菌菇讓人胃口大開。芝士多到可以拉絲的Pizza，搭配超薄的餅皮，又香又軟。

黑松露菌菇牛肉漢堡

比成年男人拳頭還大的牛肉漢堡，純手工打出的牛肉餅有1.5cm厚，這麼厚的牛肉是認真的嗎？五成熟的牛肉嫩到恨不得把舌頭吞下去，是速食漢堡給不了的美好。

辣香腸番茄意面

這味是廣東人也能接受的辣度，配上焗麵包，有種很香濃獨特的味道。再來一口沾滿香料的麵包，簡直就是超滿足的碳水炸彈！

精緻小食

英式啤酒炸魚、土耳其炸雞翅、酥炸魷魚須這幾樣小食是喝酒絕配。畢竟，小吃配酒，天長地久。

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喝酒交友的首選地

寬敞明亮的空間體驗，性價比超高的酒水，自助式創新模式讓COMMUNE不同於其他餐酒吧，顯得更加自由舒適，拉近了人與人之間的距離。白天在室外吹吹風吃簡餐，夜晚在COMMUNE喝酒聊天。在這裡，對酒和美食的喜愛，是不分晝夜的。

隱藏Tips：

看似很普通的開瓶裝置，卻也暗藏巧妙用處，還有更多驚喜等你們自己發現。切記：開酒之前不要劇烈搖晃，否則很容易噴滿全身。

（食妞授權使用）

【本文獲「食妞」授權轉載，微信公眾號：aishiniu】