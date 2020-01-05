【深圳蛇口】神還原王家衛《2046》的湘菜館　地道湖南辣得有情調

2046湘味廚房是愛吃湘菜的深圳人一定知道的店——2018年成為大眾點評「深圳黑珍珠餐廳指南」中唯一的湘菜餐廳，去年更榮登深圳必吃榜。因為店老闆很喜歡王家衛的電影《2046》，店內1：1還原電影的裝修風格，一進門便入戲了。而住在深圳的湖南人，說起湘菜都會提起這串數字！

2046湘味廚房以王家衛電影《2046》為裝修風格▼

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招牌黃燜甲魚

店裡的鎮店之寶『招牌黃燜甲魚』，即是常常聽說的水魚，是湖南菜中必不可少的一道，這裡用正宗湖南黃燜做法。

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香辣蟹、原生態水庫魚頭、臘雞筍乾煲、干鍋魚籽魚泡是熟客最愛的四道菜式 :

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湖南特色下酒菜

手工釀造的甜米酒，用胡南話來說就是，連女生都忍不住要喝一口，還有9種酒器可以自由挑選，互動性十足！

有好酒，就必須要有更好的送酒菜 :

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13年來，2046湘味廚房只在南山開了3家店，如今落戶蛇口，成不為少深圳人心中最好的湘菜餐廳，是去過的深圳人都忘不掉的2046。現在，原蛇口老店搬到了蛇口匯港，店裡還有特色包間，經常被訂到一周以後，想去就得事先訂定！

2046湘味廚房（蛇口1店） 人均： 約160元人民幣（折前） 營業時間：11:00-14:00、17:00-21:30 地址： 蛇口1店 地址：南山區蛇口工業三路1號匯港購物中心2層209A(1) 電話：0755-26832 046 科技園海王2店 地址：南山區深南大道海王銀河科技大廈一層（深大地鐵A3出口） 電話：0755-21622046

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