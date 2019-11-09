深圳荷蘭花卉小鎮暗藏中國式園林Cafe　化身叢林精靈偷得半日浮生

銅鈴輕響，現實與夢境重疊，我被一團霧氣捲進了一個夢幻之地，美得像仙踪林。在這裡可以化身一隻鳥、一條魚，去快樂、去放鬆。目地所及都是巨物，宛如現實版「綠野仙踪」。倒地的巨大元寶，比腰還粗的巨大錦鯉，衝破天花板長出屋外的大樹，讓小二誤以為闖入了仙境，化身中國風愛麗絲！

藏身於深圳荷蘭小鎮的「The Flowers Coffee」，主打中式茗茶、港式奶茶、咖啡類飲品，還有小吃和甜點供應。讓來者於滿目自然之色中，來一場靜謐的下午茶。

最吸睛的要數氤氳著「仙氣」的錦鯉池，一個小院打造了三個白霧飄飄的錦鯉池，生活著一條又一條巨大的錦鯉。最大條的錦鯉足足有一米多長，要是能直立站起來，大概能到一個人心口般的高度。到底是什麼地方能養出這麼肥的錦鯉？魚兒在水中自在暢遊，我第一次知道我能看魚游水看那麼久，這是一個能讓時光變慢的地方，讓人忍不住逗留。

彷如仙境的錦鯉池 :

+ 6 + 5 + 4

錦鯉池上方漂浮着長滿綠苔的巨石，風攜着調皮的種子在巨石上塑造了一個「空中花園」。點一杯愛喝的飲品，就可以靜坐冥想，在浮躁的三次元中，聽聽花草樹木的律動。風與水的輕響，看看池中魚的快樂，不禁思考起「子非魚焉知魚之樂」的奇妙。把手伸向色彩鮮艷的錦鯉，總有那麼一條會向你遊過來，莫不是聽懂了無聲的呼喚？

「綠野仙踪」下午茶基地

擁有三個錦鯉池的後院，專供中式茗茶，一茶一座。桌前就是錦鯉池的最佳觀賞位置。木質卷軸茶單上有多種茶葉可選，全是店內經營了十年的品牌，有按位計費也有按壺計費的。在清冽飄香的茶中，眼前的景色有了不一樣的風情。

「女生的話建議試試卡布奇諾或拿鐵咖啡，你會喜歡的。」年輕帥氣的男咖啡師在機器間忙碌，手肘上似乎是紋了一段經文，好奇地問他講的是什麼？他溫暖得笑了笑，沒有回答。

+ 7 + 6 + 5

Cappuccino可搭配原味泡芙或朱古力泡芙，豐富的奶油內餡輕盈香甜，外皮酥而韌，每嚼一口都是不同的感受。顏值超高的檸檬蘇打，有種日式小清新的既視感。咕嚕咕嚕的氣泡光看着就很解喝，淡淡的檸檬味酸酸甜甜很好喝。

霸氣感十足的港式冰鎮奶茶，埋在剔透的冰塊中出場。延續傳統的手工撞奶手法，很好地保留了其中的茶香，口感香醇濃郁，先苦後甘，喝完後依舊滿口留香。

一秒化身叢林精靈

這裡幾乎每一個角落都是不同的風情，很適合IG打卡，讓人有種化身成叢林精靈超凡脫俗的感覺。錦鯉池中有一條黑色的錦鯉，就看眼利的你什麼時候能找到它？ 自帶年代感的老式木搖椅，讓人想起小時候在老家過暑假的日子，爺爺嫲嫲總喜歡在院子裡晃動那搖椅小憩。而黑色的大樹幹，在錦鯉池邊提供了一個極佳的觀魚位置。

精緻的歐式茶杯玻璃櫃檯，展示了許多老闆收藏的漂亮茶杯。前院則是田園風的小院落，綠色的簡約桌椅和植物讓人坐在這裡都充滿活力…一站式接觸嚮往的生活~花鳥蟲魚草木山石，都是比想像中更美的樣子。

+ 6 + 5 + 4

The Flowers Coffee 人均消費： 40元人民幣 電話： 13828771826 營業時間：週一至週五10：30-19：00；週六至週日 10：00-19：00 地址：南山區月亮灣大道3008號荷蘭花卉小鎮Ë區38號

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