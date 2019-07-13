探深圳高仿藝術勝地大芬油畫村　「街頭梵高」們終能進駐美術館？

還記得第一次去大芬村的時候，小編還是個上高一的美術生，對「中國第一油畫村」充滿好奇。 當時的大芬村街道雜亂，放眼望去路邊堆着各種各樣的油畫，臨街賣畫的店舖一間挨着一間。街上小孩玩鬧嬉戲，不時有電單車、汽車呼嘯而過，掀起一陣尾風…如今已經12年過去，大芬村早已不是當初的模樣了。

大芬油畫村（視覺中國）

大芬村， 一個全是「色彩」的地方

以前的大芬村，最多的不是人，是畫、是色彩。無論是擺在商店內外裱裝好的油畫，還是攤在街邊晾曬的新作，甚至窗戶、牆壁、台階、小巷裡全都是隨性揮就的色彩畫。而現在，所有的色彩都集中在商店內外的畫上，其他地方幾乎看不到了。

村裡每間店都有自己的風格，無論大小都擺滿了各式各樣的油畫。以前來大芬村看到最多的就是梵高的作品，《向日葵》、《星空》、《自畫像》…幾乎每一間店都能看到幾幅。而現在，畫師們自己創作的作品越來越多，風格也不盡相同，每一幅都很有特色。從二三十塊一幅的小油畫到幾百上千甚至更高的大油畫都應有盡有，相信你總能選到自己想要的。

+ 3 + 2

很多店鋪都能零基礎體驗油畫，畫完的作品可以帶走，小孩子們坐在店裏手上拿着畫筆，一筆一筆認真塗抹，臉上洋溢着微笑。村裡來來往往都是慕名而來的遊客，駐足於店前靜靜欣賞每幅作品，不時發出一兩聲讚歎。而創造這些畫的人，又在哪裡呢？

村內很多店鋪都能零基礎體驗油畫，畫完的作品可以帶走，小孩子們坐在店裏手上拿着畫筆，一筆一筆認真塗抹，臉上洋溢着微笑（深圳吃喝玩樂提供）

在大芬村，遇見10000名「中國梵高」

在偏僻的巷子裡，又是另一幅風景。我一直覺得大芬村的畫師們是最貼地的，他們幕天席地，坐在巷子裡旁若無人地畫畫，路過他們身邊都會被那種認真的態度所吸引，沒有人打擾他們，所有人都安安靜靜地看著。這也是大芬村獨有的魅力之一。

這裡的畫師們年齡跨度很大，無論是二十歲的年輕人還是四五十歲的中年人，每人手上都拿着畫筆專心作畫，藝術不分國界，同樣不分年齡。

正在專注作畫的大芬村畫師▼

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以前學畫畫的老師告訴我們，以後最好不要像大芬村裏畫畫的人一樣，基本都是臨摹名家作品，沒有自己的思想，沒有自己的創作，這樣充其量只能叫做「畫匠」，而不是「畫師」。從前的大芬村或許存在這個問題，就像在紀錄片《中國梵高》裡，主角趙小勇畫了二十年的梵高，但是沒有一幅自己的作品。

但是現在，這麼多家店看過來，幾乎沒有雷同的畫作，這裡畫畫的人可能也意識到了不能光靠臨摹，開始創作屬於自己的獨一無二的作品，已經有資格稱作為「畫師」了。

在這麼炎熱的天氣裡，三個畫師擠在一間店裡畫畫，僅靠一個風扇降溫，空氣裡充斥着顏料、汗水混合的氣味。雖然條件有限，但是他們認真作畫的態度值得欽佩。他們或許不是梵高、不是莫奈，但他們也擁有自己的作品，並為自己的夢想努力着。但是小編轉完一圈發現，原先幾乎每條巷子裡都有作畫的畫師，現在卻看不到了。

大芬美術館（深圳吃喝玩樂提供）

如今的大芬村，變了…

之前就聽說大芬村因為政府規劃要改造轉型，小編去的時候已經快重新規劃完了。街道變得寬敞，乾乾淨淨，每間店鋪也都收拾得很整齊。以前充斥街邊的油畫都不見了，道路重新鋪過，畫上了停車線，也看不到到處穿行的電單車和送貨的三輪車了，一切顯得井井有條。

但是相比之前，小編總是覺得少了些什麼…看着空空的街道，我總算明白了，少的是那種鮮活的，充滿市井氣息的作畫氛圍；少的是充斥整塊牆壁、小巷的濃烈色彩；少的是大芬村以前獨有的藝術魅力。

現在的小巷裡全都疏疏落落的，那些在巷子裡作畫的畫師不知道何去何從，小編看到一個白衣少女安靜的畫畫，顯得有些孤單。還有很多店鋪拆了外牆，等待重新建造，於是只能看​​到一些殘留的裝飾擺件，述說着舊日的時光。

大芬油畫村現況▼

隔着一條街，就是新建的大芬美術館，從遠處看很大氣美觀，裡面展示了很多大芬村畫師們創作的作品，不用門票，可以隨意參觀。場館內部寬敞明亮，牆壁上展示着一幅接一幅畫作，這些畫風格各異，表達不同的情感。

場館二樓展示的作品更多樣化，有一個展廳還把畫做成了周邊產品，感覺更貼地。如果來了大芬村，小編強烈推薦你們到大芬美術館看看，村裏展現不了的藝術作品和創造力全都在這裏。

大芬美術館內部▼

只有看過這些，你才能更了解大芬，了解這些畫師們的藝術和他們的努力和追求。雖然現在的大芬不復從前的模樣，少了很多藝術氣息，但是小編還是建議你們去看看。看看中國的「梵高」們，看看他們的畫，看看他們的夢想。看看他們是如何在深圳這樣的城市，在城中村裡展現出來的對藝術的追求和對生活的積極態度。

雖然不是梵高，但我們每個人，都有展望星空的權利。

雖然不是梵高，但我們每個人，都有展望星空的權利（視覺中國）

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