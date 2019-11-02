深圳都有得歎正宗潮汕牛肉火鍋！超正上等靚牛　油脂分佈薄到透光

潮汕牛肉火鍋界的排隊王，午市晚市都爆滿！ 「潮牛莊」老闆只好再開幾家店緩解一下。

1. 11年的潮汕老店

這家店可以說是潮汕牛肉火鍋的傳奇，足足開了11年，每天到了飯鐘時間都會大排長龍，最誇張要排200張檯…連正宗潮汕人來幫襯都要豎起手指公！總有客人從各區特意跑來吃，甚至開玩笑要老闆把店開到自己屋企樓下。所以這幾年，南山、寶安、羅湖，都有了它的身影。

2. 有排面的潮汕牛肉鍋豪門

只要想食的部位，這裡全部都有，牛全都出自自家養殖場，採用雲貴川的黃牛，每日新鮮屠宰，所有牛肉都是「名符其實」的小鮮肉。不愧是豪門！師傅把肉片得極薄，每一片都晶瑩剔透，手起刀落，對食材極其謹慎。

+ 6 + 5 + 4

1號小鮮肉雪花肥牛

高品質的雪花不是每一家店都會有。每一片都是好看的大理石紋路，色澤鮮豔亮麗。雪花在煲滾的湯底內淥8-12秒之後，就可以落肚了。不同於其他的店，這裡的雪花肉質緊實，肥嫩有嚼頭，充滿油脂香味。

2號小鮮肉「匙柄」

「匙柄」大概位於牛的下肩胛部分，一般切成大大的一片，紋理清晰，中間會有一條橫筋，只要看見中間有一條橫筋的就是「匙柄」或是「匙仁」。因為保留有橫筋，所以較其他部位來說，有點爽脆的感覺，但是沒有那種惱人的韌勁，總體感覺還是柔軟緊實的好吃。

強推牛展、胸口撈、牛肉丸

牛展肉其實就是毽子肉，也是分量不多的珍貴肉，相比雪花，牛展肉的脂肪較少，不喜歡吃脂肪的可以試試肥瘦相間得宜的牛展。又嫩又大片的牛展吃起來比較緊實，小編一個人就食到一碟！（宣告減肥再度失敗）除了肉，一頭牛只有1％的胸口撈也是不錯的選擇！別看它是一整塊滿滿的脂肪，卻不油膩，入口又脆又彈牙，蘸著醬吃，油脂的香氣牢牢佔據每一處味蕾。

而牛肉丸也是潮汕牛肉鍋的必試名品。經過捶打的牛肉丸，煙韌誘人，連潮汕人都確認是正宗的潮汕口味無誤。

3. 同場加映

以紅薯澱粉混有南瓜原汁製成的「金瓜烙」，經過油煎之後，撒上白糖就大工告成！外皮勁脆，內裡綿韌柔嫩，夾雜南瓜的清香，很適合當飯後的小吃。飯後主食可以選擇濕炒牛河墊肚，用的當然也是頂級牛肉。香煎牛肉餃不同於一般的牛肉餃，餃子煎得非常香脆，餡料脹卜卜，咬落後會Feel到飽滿的肉。

潮牛莊 【人均】83元 【營業時間】11:00-02:00 新圍旺棠分店 【電話】0755-29985658 【地址】深圳市南山區同沙路22號新圍村旺棠工業區9棟108-110號【交通】 地鐵5號/7號線西麗站f口步行710米 東門分店 【電話】0755-22272733 【地址】深圳市羅湖區深南東路金城大廈5、6座6號【交通】 地鐵2號線湖貝站c口步行690米 新安分店 【電話】0755-29028089 【地址】深圳市寶安區新安街道84區風臨洲1棟A11-A12號【交通】 地鐵5號翻身站a口步行720米 九祥嶺分店 【電話】0755-29995128 【地址】深圳市南山區西麗沙河西路九祥嶺經緯大廈1樓4052號【交通】 地鐵5號/7號線西麗站d口步行460米 學府路分店 【電話】0755-29980908 【地址】深圳市南山區學府路大新時代大廈103-104號【交通】 地鐵1號線大新站c1口步行830米 西麗總店 【電話】0755-86165551 【地址】深圳市南山區西麗鎮留仙大道嘉興苑1棟2104號【交通】 地鐵5號/7號線西麗站f口步行280米

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