深圳福田型格Cafe　後現代裝潢猶如Studio 　梵高油畫吐司勁夢幻

1. 藏在設計之都的寶藏

Nice Gallery奈司藝術空間是一家刷爆小紅書，但現實卻鮮為人知的隱世Cafe。整家店看起來更像是一家結合了攝影及下午茶的工作室，最出位的就是它各種不同風格的佈景，輕易地撩動了所有女生的心。

店內用投影器構築了一些虛擬情境，一打開整家店瞬間陷入了沉浸式氛圍，浮躁的心似乎都寧靜了下來，隨手一影就是一齣文藝片。

+ 9 + 8 + 7

2. 顏值擔當的「油畫多士」

吸引小編來打卡的第二大因素就是這份顏值爆表的油畫多士了！據說在韓國超級Hit，光名字就瀰漫着一股藝術氣息。最神奇的是藍色的「顏料」其實是由芝士做出來的，淺色霧藍配天藍，連餐具也是顏料板，細節處超級用心。喜歡粉色的少女心患者可以選擇粉色版本的油畫多士，一樣的配方，只是顏色不一樣。

+ 4 + 3 + 2

3. 人氣爆棚的戚風蛋糕

這家的戚風糕蠻有名的，先試脆脆伯爵海鹽口味的這一款。店主說忌廉特意降低了糖度，還加了海鹽上去，吃起來不像一般忌廉那麼甜膩，還帶着一絲海鹽淡淡的鹹味。很多雪芳蛋糕底部都很濕，但是這款鬆軟到爆，還帶著一股伯爵紅茶的味道，加上頂部薄薄的脆片，不算太愛甜食的小編都瞬間把它消滅了。

無花果戚風蛋糕其實就是加了無花果在旁邊，入口即化的cream配上無花果的清甜，又是另一種不同的風味。

不得不再次感歎，鮮果戚風蛋糕真的好多好多好多cream！它的質感比起另外幾款蛋糕更鬆軟，完全不需要用力就切開了，店主說更適合小朋友吃，軟綿綿的蛋糕配上芒果和各種水果，感覺清新。

芝士牛油果牛角包絕對是牛角包界的巨無霸，大份到要雙手捧住才拎得起！剛出爐還有點燙手，輕輕一碰就會聽到酥脆到碎屑，一大口咬下去，熱呼呼的麵包伴着牛油果和火腿充斥口腔，滿足感爆棚！

阿芙佳朵（Affogato）是店主給我們開小灶的小甜點，口感口味都很驚豔。溫熱的咖啡淋在雪糕球上，濃郁又帶着微苦的咖啡，混合呍呢嗱雪糕在舌尖彌漫開，wo！瞬間起了偷師的念頭。

+ 5 + 4 + 3

4. 隨便點都不會中伏的特飲

第一次看到接骨木+乾檸檬片+梳打的組合，口味實在是太妙了。帶點檀香的接骨木味和梳打水的清新，原本以為會很奇怪，但反而越飲越停不下來。

接骨木梳打（食妞授權使用）

西柚梳打&青檸梳打

個人很心水的西柚梳打，酸酸甜甜，飲完也不會很滯。青檸梳打口感清爽，非常適合午後困倦的時候來一杯醒腦。

Blue Latte

Babyblue的Latte，看外表就已經被治癒了。還沒喝就聞到一股淡淡的Latte甜香味，呷上一口，完全沒有一般咖啡那種苦澀的負擔，更像是一杯有趣的甜牛奶。

藍霧

這家店裡似乎沒有賣相不好看的特飲，連一杯茶都自帶仙氣。蝶豆花把整杯茶染成了湖藍色，吃甜點的時候來一杯，淡淡的蝶豆花香既解膩又暖胃。

隱藏Menu：星空

店員特意給我們調的「星空」，很美。人如其名，裡面加了白珍珠粉，用飲管輕輕一攪就能看到「星空」！絕對是IG呃Like收割機！

+ 3 + 2

5. 不止是簡單的Cafe

不得不說店內的光線也是暗藏玄機，電影感十足的射燈，隨手一拍都能原圖直發了，影棚效果也不過如此。店舖位置有點隱蔽，藏在「設計之都」裏，門口還有綠漆收納櫃堆起來的桌子，店員搬出來的時候我和朋友都呆了。

和店主聊了下才發現，與其說它是Cafe，倒不如說是一個藝術空間。店內有活動策劃、空間包辦派對，隔段時間店裏就會換另一種風格，充滿驚喜。

興趣之餘順便做的下午茶，但卻用了十二分心思出品，不過說到底，店主的初心還是希望把藝術生活的理念傳遞給每個走進它的人，不得不說，還真有點兒酷。

最後的彩蛋 你們猜猜這是店裏什麼地方？

（食妞授權使用）

答案是：洗手間

沒想到吧？失陪一下，小編要去廁所自拍了。

Nice Gallery奈司藝術空間 人均：44元 地址：深圳市福田區崗廈北地鐵站B出口設計之都10棟1c-1

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