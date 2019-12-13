【深圳福田】超新鮮靚魚親自釣！即劏刺身、鹽燒、炭烤三食勁滿足

如果不是聽人說，小編怎麼也想不到居然有人把釣魚池開在了商廈裡？魚池上方停着一艘巨大的「船」，而海渡船屋可是在6樓！足足20米長的船飄在水面上，恍惚間像是聽到了那一句：「來了，那個要成為海賊王的男人！」

多款刺身級靚魚 即釣即食

魚池裡放都是當天新鮮到店的魚，全部達到刺身級別。坐在船邊找個心水的釣魚位，一甩桿，今天小編就是釣魚的路飛本人！是時候表演真正的技術，能不能成功釣到心頭好，令女生拜服，全靠甩桿是否夠型夠Chok！不用擔心技術問題，作戰的時候會有店員在一旁指導，好彩的話，十幾分鐘就有收穫。自稱「釣魚小王子」的攝影師，一下子就釣上來一條金花鼓！

不限時，釣到就是技術流

不僅坐在船上能釣，包房裡面還藏着一條15米長的「小漁場」，關上門、私密性很好，最適合小編這種實戰經驗為0的「菜鳥」。 一邊食一邊釣，如果帶埋阿爸來，一定樂此不彼。

（深圳微時光授權使用）

自己釣上來的魚，確實香一些

釣好的魚，即可交給店員拿到後台加工，有三種做法挑選：刺身、鹽燒或炭烤，吃自己釣到的魚，會份外有成就感。

一食：刺身

嗜刺身如命的朋友，當然要選擇刺身切片的做法，可以享受剛剛還在水里亂竄，現在卻臣服於筷子下的新鮮感。

二食：炸魚骨

吃完魚肉刺身，將剩下的魚骨煎炸，將辛辛苦苦釣上一條魚，徹底吃得淋漓盡致。魚骨酥脆而不焦，是日本居酒屋常客最熱衷的下酒菜。擠上檸檬汁，鹹香的魚骨帶著點微酸，魚骨還連着些許魚肉，滋味得吃完連手指都要吮幾遍才肯罷手。

三食：魚湯如果怕魚骨上火，還可以選擇魚湯暖胃，最適合食完刺身之後飲。

湯暖暖胃，最適合在刺身後喝。（深圳微時光授權使用）

猜不透的日本料理，全部超綱

1. 砂鍋黃金海膽松露飯

它應該是我見過最土豪的煲仔飯了！滿煲金黃加身，不禁感嘆：現在廣東人已經把魔爪伸向日本料理界了嗎？兩勺魚籽、兩勺黑松露，再加上半板海膽，像是不要錢一樣直接把飯都完全蓋滿！會吃的人才知道這煲煲仔飯多值得下手！記住，趁熱才能完整地鏟下煲底的飯焦。

2. 磯燒海膽蟹蓋

如果像小編一樣喜歡口感更豐富些的，可以向這道「磯燒海膽蟹蓋 」下手！一份有兩個蟹殼，裡面都塞滿了料。直接用蟹殼當器皿，等到半熟的時候就可以馬上開拌，阿拉斯加蟹腿肉、海膽、蟹籽，再打上一顆鵪鶉蛋，超足料！簡直是海膽+蟹肉的多汁炸彈，肉汁和蟹籽的顆粒感瞬間在口腔內爆炸，超正！

「磯燒海膽蟹蓋 」一份有兩個蟹殼，裡面都塞滿了料。直接用蟹殼當器皿，等到半熟的時候就可以馬上開拌，阿拉斯加蟹腿肉、海膽、蟹籽，再打上一顆鵪鶉蛋，超足料（小紅書＠章魚吃深圳）

按圖看更多超吸引的日本料理推介 :

+ 18 + 17 + 16

要不是再三確認，小編還真的很懷疑這家店居然開在了市中心，直接霸佔金中環6樓的一半，坐在船上喝杯清酒，確實有種跟路飛一樣即將在航海之路開始冒險的澎湃感。

手辦迷的世界

店中心還擺着一幅「手辦牆」，很多男生都是衝着它來，還有1:1等高的路飛模型，對海賊王迷來說，簡直是打卡天堂。

+ 3 + 2

海渡船屋 Umiwatari Funeya

人均 : 265元（豐儉由人） 營業時間 : 11:30-14:00 17:30-22:30 電話 : 0755-23606003 地址 : 福田區金中環國際商務大廈6層602 交通 : 地鐵1、4號線/會展中心站E出口（步行160m）

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