【北海道滑雪懶人包】新手必讀4大貼士　滑雪受傷未必獲賠償？

冬天去日本旅遊當然要體驗一下滑雪的樂趣，而北海道向來是滑雪勝地，但滑雪都有一定危險度，如果不想在滑雪時遇上無妄之災，就要看是次的北海道滑雪貼士，本篇由裝備配套以至滑雪場特性逐一同大家分享，各位入門新手必定要Bookmark！

【1】滑雪新手必備物品

正所謂「工欲善其事，必先利其器」，作為滑雪新手能揀選合適的裝備並穿戴正確已經是成功滑雪的一半，以下為大家介紹滑雪必備的7物品，而且大部分裝備在滑雪場內也可租借，不用花錢特意買不常用的裝備！

👇👇👇按圖看7大裝備貼士👇👇👇

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【2】滑雪時注意事項

滑雪是一項劇烈的戶外運動，作為滑雪初哥在滑雪時有什麼要注意？一起看以下貼士吧！

1.滑雪前後做5分鐘的拉筋動作，例如大腿的前後擺動和左右擺動；拿穩雪杖後踢踢腿，活動一下大腿肌肉才開始滑雪。

2.各大滑雪場有不同顏色的雪道代表不同等級。一般初學者的雪道都是以綠線代表，為世界通用。

3.滑雪時要多留意路牌，清楚不同等級的雪道位置，避免闖進較高難度的雪道。

4.滑雪時要與其他人保持一定的距離，以免互相碰撞。

【3】了解滑雪場特性及配套

北海道的滑雪場地多不勝數，包括二世古、留壽都、富良野，星野Tomamu等，而且雪道選擇多，每個滑場內都備有不同配套，如雪山纜車，但初學者適合在低坡度的雪地練習，不需要特別搭纜車上山，如果是首次滑雪的朋友可以先預約場內的教練，付費課程約有1小時的教學和練習，讓你快速掌握滑雪重點，及學習雪地跌倒的方法，減少受傷機會。

【4】滑雪旅遊賠償

滑雪活動愈來愈受歡迎，有見及此，不少保險公司都有提供滑雪及其他冬季運動在其旅遊保險範圍內，但在2016年有一名港人因在日本滑雪時意外扭傷足踝，但距離意外地點1小車程只有一位懂英語的當地物理治療師，只好到該處就診，但保險公司因物理治療師不屬「合資格醫生」而拒絕賠償。另外，活動若涉及到速度比賽，例如投保人參加滑雪比賽，性質就不屬於消閒或業餘了，即會變成高危活動，那保險公司就不會受理。