【北海道滑雪】5大滑雪度假村推介　逛冰之鎮、滑夜雪兼浸温泉

北海道的冬季有粉雪天堂之稱，每年都會吸引大批遊客去滑雪，當地設有不同形式的滑雪場及住宿，如果想趁假期輕鬆一下，一站式的滑雪度假村是不錯的選擇，除了滑雪之餘又能品嚐美食、浸溫泉，非常愜意。是次推介當地5大一站式滑雪度假村，大家可以輕鬆體驗滑雪樂趣。

【1】限定冰之鎮@星野Tomamu 度假村



星野Tomamu度假村（Hoshino Resorts TOMAMU）是星野集團建立的高級度假村，度假村的水之教堂和冰之教堂都是由著名建築師安藤忠雄設計，是熱門的婚禮舉行地點。而星野Tomamu度假村在冬天更是滑雪勝地，度假村佔地超過1,000公頃，擁有超過5種大型娛樂設施，包括日本最大的室内人造海浪游泳池， 如冬天到訪便不能錯過多達29條滑雪道的巨型滑雪場，村內交通方便，從新千歲機場乘搭度假村提供的接駁巴士或JR前往，車程約2小時，或從札幌站乘搭JR，無須轉車，約2小時車程，交通便利。

北海道星野在度假村建造了一座模仿愛斯基摩人村落的冰之鎮（Ice Village），設有有冰之教堂、冰之學校、冰之酒吧。（圖片來源：星野Tomamu）

限定冰之鎮



而且每年冬季都有限定的冰之鎮（Ice Village），住客更可以免費入場。1998年落成的ICE Village是由3.2公頃土地上製作的冰牆以及11棟的圓頂冰屋組成。「冰之教會」和「冰之飯店」的天花板以及牆面都是以冰來製作。作為主要街道的「冰之街道」，並列著冰牆圍繞的咖啡廳、麵包店、雜貨店等，提供了能夠感受到寒冷的特殊體驗活動。

+ 5 + 4 + 3

星野Tomamu度假村

詳情：https://www.snowtomamu.jp

【2】北海道最美粉雪@Niseko United

有北海道NO.1滑雪場之稱的二世古Hilton Niseko Village，共有4大滑雪場，主峰 Annupuri上的「Niseko United」，集結了Niseko山莊、格蘭、HIRAFU等三大滑雪場，結合成北海道最大的滑雪勝地，更有全世界第三位高的降雪量，是國際聞名的滑雪區，粉雪質量更獲得世界各地滑雪好手認同。而二世古 Hilton Village，就在 Niseko Annupuri Mountain 南邊山腳位置，位在日本最人氣滑雪勝地，旅客從酒店一出便可直達滑雪場，非常方便！

日本北海道的二世谷(ニセコ/NISEKO)內的天然温泉池。（網上圖片）

酒店設施：



健身中心、便利店、露天風呂、Spa、卡拉 OK 房、兒童遊戲室、8 間餐廳、免費滑雪用具寄存服務、度假村附近有複合型購物中心。

二世古希爾頓度假酒店 Hilton Niseko Village

詳情：www.hiltonnisekovillage.jp

【3】北海道最大型@留壽都度假村



擁有北海道No.1滑雪場之稱的「留壽都度假村」，位於三面環山的地理優勢及壯觀自然環境，共設有37種超豐富的滑雪道，提供溫泉、購物、遊樂等完善的度假設施，最長一條有3.5公里，最高的Isola Mountain高994米，最大斜度約為40 度，又可於 715 米高的 West Mountain滑夜雪，無論是親手或高手都適合！



度假村設施：

大浴場、自助投幣洗衣機、購物中心、遊戲中心、4-D 影院、閱讀室、麻雀遊戲室、樓高 2 層的室內旋轉木馬、10 間餐廳選擇，壽都威斯汀度假酒店更設露天風呂

+ 4 + 3 + 2

留壽都度假村

詳情：www.hokkaido-rusutsu.com

【4】優質滑雪勝地@Kiroro Rosort



Kiroro Rosort位置離市區較遠，位於小樽附近，由國際酒店集團 Starwood 經營，度假村有兩間酒店：北海道赤井川村喜来登度假飯店 (Sheraton Hokkaido Kiroro Resort)、北海道The Kiroro飯店Tribute Portfolio。度假村位置雖然較隱蔽，但當地雪季來得早，亦歷時最長，滑雪季節為11月至5月之間，長達140日，新雪不斷覆蓋，形成鬆厚乾爽的粉雪地，適合想要遠離繁囂，又想滑雪度假的朋友。



酒店設施：

遊戲室、Spa、卡拉 OK 房、健身中心、露天風呂、自助洗衣設備、17 間餐飲選擇

+ 3 + 2

北海道 The Kiroro 度假村

詳情：www.kiroro.co.jp

【5】日劇取景地@王子滑雪度假中心



位在富良野滑雪場的王子滑雪度假中心，分別有「富良野王子大飯店」及「新富良野王子大飯店」2 間酒店，以新富良野王子大飯店為 ski-in & ski-out 酒店，而且大型得多，同時是不少日劇的取景地，四季景色優美。滑雪區有23條雪道，而雪道分有初、高、中三級，就算是滑雪新手都適合。而溫泉區設有室內澡堂、露天溫泉和桑拿，可以一邊泡著溫泉，欣賞外面的自然美景，非常愜意。另外，滑度假中心內的「森之時鐘」咖啡店更是日劇「溫柔時光」中出現過，是打卡熱點之一，大家不要錯過！



酒店設施：



溫泉、大浴場、桑拿、商店、設於森林中的 Ningle Terrace 小木屋商店區、4 間餐廳、3 間 Cafe、2 間酒吧、1 間麵包店。

新富良野王子酒店

詳情：www.princehotels.com