【台灣溫泉旅行】在地網友票選！全台灣20大至歎溫泉旅館排行榜

隨着天氣逐漸轉涼，秋冬之際你有想好要怎麼規劃了嗎？在冷冷的天裡除了大啖火鍋外，來趟泡湯之旅Relax一下也是不錯的選擇。溫熱的溫泉不僅能放鬆身心，連累積許久的疲憊都可以一次洗盡，難怪每到泡湯旺季時溫泉旅宿總是一房難求。 還不知道能去哪裡泡湯嗎？別擔心！ DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出了2019年07月24日至2019年10月21日，共三個月的「網路口碑－溫泉旅宿」排行榜，來看看獲得網路聲量最高前20、網友口碑星等前20的溫泉旅宿是哪些吧——別說我們沒有早點提醒你，看完這些排名後記得快點Book房！

第五名：南投雲品溫泉酒店日月潭

房間內就可以欣賞到日月潭的絕美風光，日月潭雲品溫泉酒店近期還獲得永續旅遊飯店認證，在由賞之餘還能替環境盡一份心力，成了吸引許多旅客的特色之一。而雲品溫泉酒店也是數一數二對親子友善的飯店，小孩能夠玩得開心，大人們也能在溫泉裡或SPA區享受片刻寧靜，好不愜意。

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第四名：苗栗泰安觀止溫泉會館

位於苗栗山區的泰安觀止溫泉會館，奢華的飯店就在山間溪流旁，光是與世隔絕的寂靜氛圍就讓人忘記了城市的喧囂感，還記得紅極一時的偶像劇《我可能不會愛你》嗎？連劇組也曾來「泰安觀止」取景。不管是想在私人的房間裡泡湯賞景，還是大方地享受露天裸湯吸收芬多精，都不能錯過這泡湯秘境。

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第三名：台東知本老爺大酒店

台東知本溫泉早在日據時期就已經開發，是台灣規模最完善的溫泉鄉，而且還是台灣八大美景之一，是東部溫泉的最佳選擇！而知本溫泉附近的溫泉旅宿相當多，其中老字號的台東知本老爺酒店為了搶攻秋冬旅遊市場，也推出了不少特色活動，其中用當地飼養的藥草雞做出的獨門料理「巨蛋雞」成功引起話題。

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第二名：煙波大飯店

位於宜蘭蘇澳的煙波大飯店蘇澳四季雙泉館，不僅有網美必朝聖的頂樓無邊際泳池外，還能享受私人的冷熱雙泉，一次體驗國際級黃金雙湯的魅力。

望向湯池旁大面積的落地窗，映入眼簾的是漁港小鎮與大海，泡湯外還能讓你坐擁太平洋風景，簡直是一大享受——不管想泡冷泡熱還是徜徉在特色泳池裡，相信煙波大飯店蘇澳四季雙泉館將會是你的好選擇。

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第一名：宜蘭礁溪老爺大飯店

北部能夠泡溫泉的地區相當多，尤其擁有「溫泉鄉」之稱的宜蘭礁溪你絕對不會漏掉！而到了礁溪泡湯，知名的宜蘭礁溪老爺大飯店聲名遠播，絕對值得到訪。

時常舉辦各種特色活動的它，近期推出了一尊「休假天后」，為的就是要提醒你忙碌之餘適當的休息也是必要的，還有各種特色金句如「成事在天、放假在你」，字字珠璣完全打中了年輕人的心坎裡，網友熱議不斷，成了最有話題的溫泉旅宿！

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TOP20聲量的溫泉旅宿

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